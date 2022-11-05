Фонд помощи больным раком испытывает недостаток средств: „В 2022 году мы оказались в минусе на полмиллиона евро“

„Мы искренне благодарим наших почти 10 000 постоянных спонсоров, во многом благодаря которым мы из года в год являемся устойчивой организацией, на которую больные раком могут положиться в трудную минуту“, — говорит Тойво Тянавсуу, глава фонда помощи больным раком Kingitud Elu.

„Однако нынешние расходы фонда беспрецедентны. Поэтому мы призываем всех жителей Эстонии стать постоянными спонсорами фонда, даже если это будет небольшая ежемесячная сумма, а также все эстонские рабочие и учебные коллективы и предприятия собрать в этом году свои рождественские пожертвования на поддержку больных раком. Жизнь показала, что следующим нуждающимся в помощи фонда может стать кто угодно: ваш близкий член семьи, хороший друг, любимый коллега – хорошо, если с помощью фонда можно будет преодолеть беду“.

Половина бенефециаров фонда помощи больным раком старше 60 лет, а 40 процентов — в возрасте от 40 до 59 лет. В этом году помощь фонда получили многие отцы и матери, у которых дома растут несовершеннолетние дети. Фонд также готов поддержать лечение всех больных онкологией детей, оставшихся без финансирования Больничной кассы, если в этом возникнет необходимость.

В этом году фонд получил самые большие медицинские счета за пациентов с меланомой роговицы, наиболее известной из них является дирижер и учитель пения Янне Фридолин, а также за пациентов, получающих различные виды современной иммунотерапии. Только за последние три месяца фонд вложил более миллиона евро в здоровье и более долгую полноценную жизни жителей Эстонии.