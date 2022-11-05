В Эстонии утром местами шел снег

„Внешне они напоминают манную крупу, диаметром меньше2 мм“, - сообщило Агентство окружающей среды в социальной сети.

Холодный воздух пришел из России. К сегодняшнему утру показатели термометра на востоке от воображаемой линии Таллинн-Пярну упали до 0..-3 градусов.

Сегодня до обеда, по данным Агентства окружающей среды, переменная облачность. На востоке идет снежная крупа. После обеда начиная с запада облачный покров уплотнится, к вечеру на острова придут дожди, которые распространятся дальше на материк.

Температура воздуха 1..6, на островах до 8°C.

„Ощущается также усиление юго-восточного ветра. Причина этого в приближающейся с моря ложбине низкого давления, которая оказывает влияние на восточную область высокого давления“, - предупредило Агентство окружающей среды. На островах Западной Эстонии юго-восточный ветер может порывами достигать 18 м/с.

Вместе с ложбиной низкого давления на Эстонию снова переместится теплая воздушная масса. Под утро воскресенья на восточном краю материка к дождю еще может примешиваться мокрый снег.