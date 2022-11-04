Жаворонков: „Политик обязан быть эталоном, значит спрашивать с него нужно больше“

„Общую идею я, конечно, поддерживаю, но хотелось бы сначала увидеть документы, чтобы комментировать конкретней. Например, лишение избирательных прав я не поддерживаю, а вот, скажем, установление языковых требований, как и везде в отношении депутатов – вполне“, – начал Жаворонков.

Председатель Нарвского горсобрания уверен, что в органы власти должны избираться достойнейшие из профессионалов. „Политик – это представительское лицо, он просто обязан задавать тон и служить эталоном. А значит и спрашивать с него должны больше, чем с обычного гражданина“, – добавляет он.

Жаворонков отмечает, что депутатам необходимо работать с документами на эстонском языке, распределять финансирование, поэтому владение государственным языком на высшем уровне – жизненная необходимость. Многие члены городского собрания это понимают и даже прошли предварительный тест для определения языкового уровня. Однако одного желания, как оказалось, мало.

„Прошло уже два месяца, а подходящих курсов нам найти так и не удалось. Например, курсы от Кассы по безработице нам не подходят. Поскольку депутаты не работают на основании трудового договора. Поэтому сейчас мы разослали очередной веер запросов в разные фирмы, чтобы узнать, кто и на каких условиях мог бы взяться за это“. Проблема осложняется еще и тем, что во многих фирмах группы переполнены учителями, которые попадают под школьную реформу, предполагающую перевод на эстоноязычное обучение.

Среди членов горсобрания есть и такие, которые умышленно саботируют исполнение закона, предписывающее проводить собрания на эстонском языке. „Есть у нас часть депутатов, которые принципиально пытаются „играть“ с языком. Это происходит по политическим мотивам, чтобы доказать недемократичность в управлении правящего большинства. И это при том, что некоторые из них владеют эстонским языком“, – поясняет председатель горсобрания.