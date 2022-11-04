ВИДЕО | Штабист Кайтселийта: через пару недель украинские войска, видимо, должны будут взять паузу

Начальник отдела планирования главного штаба Кайтселийта полковник Янно Мярк уверен, что зима внесет свои коррективы в военные действия. „Дождливый осенний период оказывает на самом деле свое влияние. Некоторые восточные регионы в Украине уже развезло, и это влияет на контратакующие действия Украины. Пару недель еще есть такого временного окна, когда украинские войска могут по погодным условиям активно вести контрнаступление, и вероятно затем должны будут взять паузу“.

По мнению Мярка, сложно сказать, будет ли сделана в боях короткая пауза во время предстоящих праздников. В Первую мировую войну это делали. „Вероятно, мы увидим активизацию боевых действий, когда почву вновь подморозит“, - предположил он.

В данный момент, по оценке Мярка, инициатива в руках украинцев, пауза больше нужна России. По мнению представителя Кайтселийта, нынешняя ситуация на фронте на какое-то время стабилизируется, так как сторонам по обе линии фронта нужно пополнить свои силы.

Россия в последнее время все больше атакует энергетическую инфраструктуру Украины. „Российская федерация компенсирует поражение на фронтах ракетными атаками, и пытается таким образом сломить волю украинцев к защите страны. Украина предпримет усилия для восстановления энергетической и водной инфраструктуры, насколько это возможно. Волю украинцев защищать страну этим не сломить“, - уверен Мярк.