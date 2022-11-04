Отчим годами насиловал падчерицу, мать ребенка могла об этом знать

По рассмотренному в суде уголовному делу мужчина признан виновным в совершении сексуальных и насильственных преступлений в отношении падчерицы на протяжении почти десяти лет, в том числе в неоднократном изнасиловании ребенка в течение трех лет.

Мужчина принуждал потерпевшую к выполнению своих требований, применяя как физическое, так и моральное насилие по отношению к ребенку, который находился на его иждивении и материально от него зависел. Среди прочего, он грозился опубликовать сделанные им фото- и видеоматериалы потерпевшей порнографического содержания.

При разрешении дела уездные и районные суды неоднократно ссылались на то, что потерпевшая не получила защиты от обвиняемого со стороны матери, хотя мать, вероятно, знала о насилии над ребенком. Преступления прекратились только тогда, когда о произошедшем узнали учителя.

Коллегия по уголовным делам госсуда в своем решении подчеркнула, что если родитель считает происходящее возможным и признает, что кто-то жестоко обращается с его ребенком, то он должен принять меры для предотвращения дальнейших преступлений. В противном случае он может быть привлечен к ответственности за пособничество и подстрекательство к преступлению или, например, за нарушение требований опеки и попечительства.

Согласно Закону о семье, родитель должен защищать ребенка, и если есть признаки того, что он пренебрегал своими обязанностями, государство должно проверить, нет ли в этом состава преступления. В данном случае прокуратура обвинила в преступлениях только отчима.

Окружной суд приговорил обвиняемого к максимальному сроку 15 лет лишения свободы. Поскольку дело в целях защиты потерпевшей рассматривалось в рамках краткосрочного судебного процесса, где ей не пришлось давать показания в суде, приговор был сокращен на треть. Окружной и государственный суды изменили правовую оценку преступлениям, но окончательный приговор оставили без изменений.