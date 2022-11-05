ВИДЕО | Когда от смерти отделяет пара секунд: машинисты поездов еще долго видят эти картины во сне

„Среди нас есть десятки участников дорожного движения, которые могли бы праздновать свой второй день рождения, так как в какой-то момент жизни были в нескольких секундах от возможной смерти“, — говорит руководитель службы по безопасности Elron Натали Аосаар. По ее словам, опасные для жизни ситуации возникают, как правило, из-за невнимательности и чрезмерной спешки участников дорожного движения.

Машинист поезда Сийм Кристьян Кулламаа вспоминает первый раз, когда ему пришлось совершить аварийной торможение. Опасная ситуация произошла зимой недалеко от станции Юлемисте. „Недолго думая, я стал быстро тормозить. Эти 20–30 секунд, которые прошли до момента остановки поезда, показались мне часом“, — вспоминает Кулламаа.

Человек, который в тот день вышел на железную дорогу, не пострадал, но, как отмечает машинист, такие инциденты бесследно не проходят, и впоследствии ты крайне некомфортно чувствуешь себя, проезжая мимо места происшествия. „В дальнейшем ты можешь видеть что-то такое и во сне“, — добавляет мужчина.

Один из тех участников дорожного движения, кто этой осенью может праздновать свой второй день рождения, - Тынис Сарап. Он признается, что в тот темный осенний вечер ему было трудно определить скорость поезда. „Я посмотрел направо и налево, увидел приближающийся поезд“, — вспоминает Сарап. Он был уверен, что поезд остановится возле переезда. „Я отвел взгляд вниз и услышал гудок поезда“, — говорит Сарап и добавляет, что, когда поднял голову, то движущийся поезд был всего в 15-20 метрах от него.

Еще более прискорбной ситуацию делает тот факт, что из упомянутых выше 59 случаев в 17 виновниками оказывались дети. Мать двоих детей Крис Лейнатамм несколько раз становилась свидетельницей опасных попыток пересечь железнодорожный переезд. „Поскольку в Нымме все школы расположены возле железной дороги, то я как минимум шесть раз наблюдала ситуации, от которых у меня замирает сердце“, — говорит женщина.