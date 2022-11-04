Коммерсант: растущие расходы вернули финнов в эстонские продуктовые магазины

По словам Лауринга, у финнов сейчас те же проблемы, что и у нас, – высокая инфляция и охлаждение экономики. „Люди стараются экономить, и в тяжёлые времена Эстония выигрывает от трансграничной торговли. В случае отдельных товаров может показаться, что наши цены стали даже выше, чем у северных соседей, но на самом деле здесь делать покупки всё же значительно выгоднее“, – сказал Лауринг.

„Раньше финны приезжали в Эстонию главным образом, чтобы повеселиться и отдохнуть, но теперь их интересуют и продовольственные магазины. К нам вернулись люди, которые едут сюда именно за покупками, потому что, если они покупают много, то это оправдывает даже билеты на паром“, – добавил Лауринг.

„В хорошие времена люди развлекались и отдыхали, никто не смотрел на цены. Сейчас на парковках у магазинов низких цен становится всё больше дорогих машин, люди смотрят и уже не хотят платить только из-за имиджа на 30% больше за тот же самый товар. Поэтому финнов, покупающих здесь продовольственные товары, за полгода стало в два раза больше. Финны покупают в наших магазинах товары сразу в больших количествах, в несколько раз больше, чем местные“, – поделился Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, наши северные соседи покупают в Эстонии товары длительного хранения, например, орехи, кофе, тонизирующие напитки и алкоголь. „Молоко отсюда никто не везёт, точно так же нет смысла везти отсюда одежду или электронику, потому что здесь в некоторых магазинах эти товары стоят даже дороже“, – сказал Лауринг.