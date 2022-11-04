Эксперт: чрезмерное напряжение на работе и выгорание могут серьезно подорвать здоровье
Чрезмерное напряжение на работе и выгорание могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. „Вот почему так важно вовремя выявить проблему и обратиться за помощью - и в этом процессе у руководства предприятия, у коллег и, конечно же, у самого работника, у которого возникли трудности, свои определенные роли“, — говорит Керли Кадак - руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму и аренде кадров Finesta.
„Забота о душевном благополучии сотрудников в настоящее время скорее характерна для крупных и международных компаний. Такие предприятия создают комнаты отдыха, сотрудники могут посещать психолога, регулярно проводятся обучения или лекции на тему стресса на рабочем месте“, — перечисляет Кадак некоторые возможности, которые предлагают работодатели. „В то же время тема душевного здоровья сотрудников все еще относительно нова в нашем обществе, и больше внимания ей уделялось, когда вспыхнула эпидемия коронавируса, во время которой люди сидели дома в изоляции“, — вспоминает Кадак.
Хотя пик коронавируса, кажется, уже миновал, смутные времена в мире не закончились. „Если у каждого свои заботы, а на фоне еще большее переживание - как пережить рост цен или какой исход может быть у войны в Украине - то неудивительно, что баланс душевного здоровья нарушен“, - говорит эксперт по рабочим кадрам.
Переработки отражаются на поведении
Одной из важных тем в области гигиены труда, безусловно, является эмоциональное выгорание. По словам Керли Кадак, в предотвращении этого большую роль играют коллеги и руководитель команды. „Человек не выгорает за одну ночь - до этого происходят какие-то заметные изменения его привычного поведения. Например, он начинает забывать, ошибается при выполнении рабочих задач - причем это может касаться совершенно обычных элементарных вещей, с которыми у него раньше никогда не было проблем. У другого человека об опасности выгорания сигнализирует все более тихое состояние. Человек замыкается в себе, не приходит на кофе или обеденный перерыв, не говорит ни слова на встречах. Если это длится более пары дней, то стоит выяснить, не нуждается ли коллега в помощи“.
Кадак подчеркивает, что большую роль в такой ситуации играет непосредственный руководитель. „Лидер должен знать своих людей, иначе он не заметит перемен. Кроме того, сам руководитель должен поддерживать хорошее душевное равновесие. Если руководитель еще и сам перегружен работой, все время спешит, то он и не заметит признаков опасности в своей команде. Таким образом, у сотрудников больше шансов выгореть. Вы должны уделять время своим людям“.
Верное планирование помогает избежать перегрузки
За выгоранием часто стоит неспособность планировать свою работу. „Во-первых, руководителю группы стоило бы сесть с сотрудником и просмотреть его задачи — если они прописаны черным по белому, то как при этом складывается реальная нагрузка. Иногда работник просто чувствует так, что у него много дел, тревога растет, но если упорядочить всю рабочую деятельность, то все может быть не так уж и плохо. Если вы не знаете, как планировать время, то дела начинают накапливаться, и сроки накладываются друг на друга“, — объясняет Кадак.
Наибольшие трудности с планированием возникают на рабочих местах офисных сотрудников с гибким графиком работы. „Когда человек работает на заводе или в магазине, то у него фиксированный рабочий день, он не может позаниматься своими делами за конвейером или торговым прилавком, а потом снова начать работать. Однако такие риски существуют у тех, кто трудится сам по себе за компьютером“. Здесь Кадак ссылается на различные отвлекающие факторы, которые сами офисные работники склонны впускать в свою жизнь — будь то скроллинг социальных сетей, соблазнительные для чтения заголовки различных онлайн-изданий и окна чатов, которые, как правило, остаются открытыми даже в рабочее время. „Это все свойственно человеку, но это может привести к трудностям с концентрацией внимания на работе и накоплению невыполненных рабочих задач. Это происходит незаметно, и каждый проект, отложенный на следующий день, еще пока не является концом света. Но если это становится тенденцией, то сотрудник оказывается в ситуации, когда перед ним всегда вагон и маленькая тележка незавершенных дел, и при этом всегда поджимает время. Тогда выгорание не за горами“.
Просить о помощи не всегда легко
Вероятность выгорания также зависит от типа личности человека. По словам эксперта по рабочей силе, это больше угрожает амбициозным людям с более высокой потребностью в достижениях, которые хотят проявить себя. „Поначалу это может быть очень увлекательно и показывает развитие работника, но это не должно выходить за границы психологического благополучия. Никто не может, да и не должен быть все время „сотрудником номер один“», — призывает Кадак оставаться разумными работниками.
Керли Кадак, которая много лет занимается поиском арендуемых сотрудников для компаний, также заметила, что эстонцы и русские по-разному доходят до эмоционального выгорания. „Мои наблюдения показывают, что русские коллеги лучше переносят быстрый темп работы и разделение своего времени между несколькими задачами. В то же время они также более эмоциональны и умеют выражать себя. Таким образом, напряжение не скапливается. Эстонцы по умолчанию больше „вкалывают“, держат все эмоции в себе и в итоге случается срыв. Также русские обращаются за помощью быстрее, чем эстонцы“.
Просить о помощи нужно научиться, потому что не всегда можно рассчитывать на то, что коллеги заметят проблему, да и некоторые работники имеют привычку говорить, что все в порядке. „В какой-то момент придется обратиться за помощью, и было бы разумно сделать это до того, как случится обрушение под нагрузкой“, — полагает эксперт. „Продолжительное переработка в конечном итоге влияет и на физическое здоровье“.
Что делать, если выгорания избежать не удалось и это уже заметно по результатам работы? „Сначала поговорите с человеком. Узнайте, чего он сам хочет. Поможет ли временное снижение рабочей нагрузки, предложение отпуска, реорганизация рабочих задач — все зависит от того, насколько велик кризис. И следующим шагом должен стать более широкий взгляд на возникновение проблемы, на то, почему человек сломался и в силах ли вообще работодатель предлагать решения в данном состоянии работника. У некоторых людей может быть кризис в личной жизни, и это мешает работе. Тогда может понадобиться помощь профессионала – например, психотерапевта, семейного консультанта, психолога и т.д. Работодатель может поддержать со своей стороны, но решение обратиться за помощью и принять ее все равно принимает каждый человек сам“, — подчеркивает Кадак.