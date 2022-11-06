Что ждет Таллинн, если закроются частные детские сады? Мест и так не хватает

Член правления Эстонского союза частных детских садов Сигне Суурвяли не знает, сколько частных детских садов в столице смогут открыть свои двери следующей осенью, если Таллинн не начнет поддерживать их наравне с муниципальными детскими садами. „В настоящее время расходы высоки, и частным детским садам и яслям становится все труднее их покрывать“, - сказала Суурвяли.

Главным ударом по бюджету является повышение заработной платы воспитателей. В таллиннских муниципальных детских садах распространена практика, согласно которой минимальная зарплата воспитателей детских садов равна государственной минимальной зарплате учителей. Поэтому частные учреждения по уходу за детьми и детские сады делают то же самое, чтобы оставаться конкурентоспособными. „С января зарплата учителей увеличится на 23%. В связи с повышением заработной платы, город будет выплачивать муниципальным детским садам необходимые надбавки. Откуда возьмется увеличение расходов на частных воспитателей? Их зарплата не может быть ниже, чем у воспитателей в муниципальных детских садах“, - поинтересовалась Суурвяли. Никто из директоров учреждений по уходу за детьми и детских садов, беседовавших с Eesti Päevaleht, разумеется, не считает, что повышение зарплаты - это плохо. Все поддерживают эту идею, но хотели бы, чтобы город учитывал растущие зарплаты при выплате субсидий частным детским заведениям.