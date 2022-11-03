Концерн Eesti Energia намерен повысить стоимость универсальной услуги

Если в третьем квартале прошлого года чистый убыток концерна Eesti Energia составил почти 15,5 млн евро, то в третьем квартале этого года была получена чистая прибыль в размере более 27 млн евро. Тем не менее концерн ведет сейчас переговоры с Департаментом конкуренции, чтобы повысить стоимость универсальной услуги.

„Временная цена ниже, чем ее себестоимость, в октябре мы работали себе в убыток. Сейчас нашу заявку рассматривают, и мы надеемся, что в ближайшее время договоримся“, - добавил Суттер.

Электричество в рамках универсальной услуги в основном производится за счет сланцевой энергетики, Eesti Energia сейчас разрабатывает более дешевый долгосрочный пакет, который будет использовать энергию из возобновляемых источников.

Напомним, что в первые два месяца действия универсальной услуги (октябрь-ноябрь) ее стоимость составляет 154 евро за мегаватт-час. Или 15,4 цента за киловатт-час.