ВИДЕО | Кая Каллас о „поливании грязью“ Михкельсона: конкуренты пытаются принизить других, чтобы казаться выше

„Для меня важно, что Эстония - правовое государство, у нас есть различные институты, которые занимаются проверкой различных утверждений. Какие оттуда ответы? - не говорилось, что здесь было бы нужно начинать расследование“, - отметила Каллас.

Насколько стало известно, Партия реформ не стала касающийся Марко Михкельсона скандал разбирать со своими партнерами по правящей коалиции. Партия реформ не считает это нужным?

„Какую разъяснительную работу мы можем вести? - ответила Каллас. - И я получаю эту информацию из прессы. Я не могу чего-то еще объяснять“.

Не считает ли премьер-министр, что очернение Марко Михкельсона в случае, если он продолжит свою политическую деятельность и будет баллотрироваться на предстоящих парламентских выборах, может отразиться на результах Партии реформ?

„Это поливание грязью идет же от политических конкурентов, и у меня порой чувство, что если собственный рейтинг нельзя поднять другим образом, то пытаются принизить других, чтобы самому казаться выше, - отметила глава правительства. - В конце концов решать избирателю, работает ли это, и избиратель сможет дать свою оценку на выборах“.