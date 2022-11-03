ФОТО | Елена Малыгина вышла в четвертьфинал турнира Хаабнеэме ITF

В четверг Малыгина вышла на корт (Корт 2) во втором матче дня, где ее соперницей была шведка Юлита Санер (WTA 985-я), которая попала в основную таблицу через квалификацию, выиграв у представительницы Эстонии Лауры Рахнель 7:6 (5), 1:6, 6:1. Малыгина выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 за один час и 37 минут.