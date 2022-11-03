ФОТО | Елена Малыгина вышла в четвертьфинал турнира Хаабнеэме ITF
В Хаабнеэме продолжается женский теннисный турнир ITF с призовым фондом в 25 000 долларов, в котором Елена Малыгина (WTA, 388-е место) осталась единственной представительницей Эстонии.
В четверг Малыгина вышла на корт (Корт 2) во втором матче дня, где ее соперницей была шведка Юлита Санер (WTA 985-я), которая попала в основную таблицу через квалификацию, выиграв у представительницы Эстонии Лауры Рахнель 7:6 (5), 1:6, 6:1. Малыгина выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 за один час и 37 минут.
Соревонвания начались на корте 2 в 10:30, когда бывшая 61-я ракетка мира, 31-летняя голландка Аранча Рус (WTA,115-е место) встретилась с 22-летней немкой Кэтлин Канев (WTA, 433-е место). Рус выиграла со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
В третьей игре финка Лаура Хиетаранта (WTA 624) обыграла норвежку Эмиль Эльде (WTA 1186) (6:1, 6:1).
В четвертьфинале Елена Малыгина сыграет с норвежкой Малене Хельго (WTA,396-е место).