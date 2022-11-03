Государство готово досрочно приобрести причал для плавучего терминала сжиженного газа в Палдиски

В середине октября министры экономики Эстонии и Финляндии решили, что плавучий терминал сжиженного газа, призванный улучшить энергоснабжение региона природным газом, пришвартуется уже предстоящей зимой в финском порту Инкоо, где он сможет лучше обеспечить потребности газового рынка как Эстонии, так и Финляндии. Это решение привело к реализации бизнес-риска построившего причал в Палдиски предприятия, и Pakrineeme Sadam OÜ выразило желание продать причал уже в текущем году.

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство с весны этого года рассматривало причал для приема терминала сжиженного газа в Палдиски вместе с подключением к газопроводу как важный для энергобезопасности государства и надежности снабжения объект, который в будущем позволит привозить в Эстонию и принимать здесь природный газ, если ситуация того потребует. „Летом правительство решило дать строящему причал предприятию дополнительную уверенность, пообещав выкупить причал, если плавучий терминал сразу же отправится в Финляндию и первоначальные ожидания предприятия значительно изменятся, чтобы предприятие могло продолжить инвестиции. С тех пор подготовка договора значительно продвинулась. Сегодняшнее решение позволит предприятию при желании продать причал государству хоть в этом же году“, - сказала Каллас.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут пояснила, что согласованные основные условия возможной сделки останутся прежними. „Государство оплатит обоснованные и доказанные расходы, которые предприятие сделало для строительства причала в этом году, верхний предел которых – 30 миллионов. Кроме того, мы выкупим за 1,5 миллиона евро необходимую для обслуживания причала портовую недвижимость“.

Всего на сделку вместе с налогом с оборота потребуется до 38 миллионов евро, и эта сумма уже выделена правительством акционерному обществу „Эстонский центр резервов“.