Государство готово досрочно приобрести причал для плавучего терминала сжиженного газа в Палдиски(11)
На кабинетном совещании правительства министры решили обязать акционерное общество Эстонской центр резервов (Eesti Varude Keskus) принять предложение о продаже от Pakrineeme Sadam OÜ и обсудить условия приобретения строящегося в Палдиски причала для приема сжиженного газа вместе с относящейся к объекту недвижимостью.
В середине октября министры экономики Эстонии и Финляндии решили, что плавучий терминал сжиженного газа, призванный улучшить энергоснабжение региона природным газом, пришвартуется уже предстоящей зимой в финском порту Инкоо, где он сможет лучше обеспечить потребности газового рынка как Эстонии, так и Финляндии. Это решение привело к реализации бизнес-риска построившего причал в Палдиски предприятия, и Pakrineeme Sadam OÜ выразило желание продать причал уже в текущем году.
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство с весны этого года рассматривало причал для приема терминала сжиженного газа в Палдиски вместе с подключением к газопроводу как важный для энергобезопасности государства и надежности снабжения объект, который в будущем позволит привозить в Эстонию и принимать здесь природный газ, если ситуация того потребует. „Летом правительство решило дать строящему причал предприятию дополнительную уверенность, пообещав выкупить причал, если плавучий терминал сразу же отправится в Финляндию и первоначальные ожидания предприятия значительно изменятся, чтобы предприятие могло продолжить инвестиции. С тех пор подготовка договора значительно продвинулась. Сегодняшнее решение позволит предприятию при желании продать причал государству хоть в этом же году“, - сказала Каллас.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут пояснила, что согласованные основные условия возможной сделки останутся прежними. „Государство оплатит обоснованные и доказанные расходы, которые предприятие сделало для строительства причала в этом году, верхний предел которых – 30 миллионов. Кроме того, мы выкупим за 1,5 миллиона евро необходимую для обслуживания причала портовую недвижимость“.
Всего на сделку вместе с налогом с оборота потребуется до 38 миллионов евро, и эта сумма уже выделена правительством акционерному обществу „Эстонский центр резервов“.
Также министры на сегодняшнем кабинетном совещании решили отказаться от приобретения доли в коммерческом объединении FSRU OY, которое является оператором финского терминала СПГ. Порядок использования действующих в Европейском союзе терминалов СПГ должен соответствовать европейскому праву, которое обязывает операторов терминала обеспечить третьим сторонам равный доступ к терминалу вне зависимости от структуры собственников терминала. Возможные временные исключения в порядке пользования терминалом также, в соответствии с правом ЕС, не связаны напрямую с кругом владельцев терминала.
Дополнительный бюджет 2022 года предусматривал для Elering AS, являющегося эстонским системным оператором, до 30 миллионов евро для участия в этом совместном предприятии. По словам министра Сиккут, эти деньги можно использовать для закупки дополнительных объемов газа. „Обсуждается возможность, что первый груз газа, который прибудет вместе с плавучим терминалом, будет предложен в первую очередь хранилищам стратегических резервов Эстонии, Финляндии и Латвии. Если цена этой партии газа будет хорошей, условия – подходящими, а закупка повысит надежность снабжения эстонского рынка, тогда будет разумно воспользоваться этой возможностью“, - сказала министр Сиккут.