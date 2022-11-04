Украинцы vs Политики | Кальюранд: Евросоюз не будет подстраиваться под Украину
Сможет ли Украина войти в Европейский союз? Ждут ли ее в Европе? При каких условиях это вообще реально? На эти и другие вопросы мы постарались ответить в передаче RusDelfi Украинцы vs Политики. В гостях: депутат Европарламента Марина Кальюранд и преподаватель, украинка Виктория Мельник. Ведущий - Виталий Бесчастный.
ВБ: Чувствуется ли усталость от войны у европейских политиков? Возможно ли в этом случае вообще говорить о вступлении Украины в Европейский союз?
МК: Большинство политиков в Европарламенте устали от войны. Они хотят заниматься своими делами, в своих домах - инфляцией, энергокризисом, от них этого ждут их избиратели. Мы соседи России, мы знаем ее годами. Мы c крайней симпатией относимся к Украине, Грузии, Молдавии, к странам, которые были с нами 50 лет в СССР. У нас другое отношение. Западные политики реагируют на то, чего от них ждут их избиратели. Извините, но большинство их избирателей даже не знают, где находится Украина. Они устали. Они видят беженцев, но беспокоятся о своей жизни.
Мы не обсуждали бы вопрос приема Украины в ЕС, если не было бы войны. Я буду откровенна, Украина не готова к членству в Евросоюзе. Борьба с коррупцией, реформы права, демократические реформы, еще много чего надо сделать. Но из-за войны у нас другие условия. Дать Украине статус кандидата в Евросоюз - было правильным шагом. К сожалению, поздно, это нужно было сделать сразу в марте, но мы это сделали, хоть и с трудом. Однако говорить о полном членстве еще рано, для этого нужны голоса „за“ всех членов Евросоюза. К сожалению, я сейчас этого желания не вижу, консенсуса в этом вопросе нет. Мы будем помогать восстанавливать Украину после победы, будем помогать с реформами, чтобы подготовить Украину для вступления в Евросоюз.
ВМ: Я согласна, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. Но какие вообще перспективы?
МК: Если Украина будет продолжать интеграцию с Евросоюзом, то все возможно. Я вижу, что это желание у украинцев есть.
ВМ: Да.
МК: Война когда-то кончится, наступит мир. Начнется восстановление Украины, нужны будут реформы. Я очень надеюсь, что те реформы, которые не были сделаны до сих пор, будут сделаны с поддержкой ЕС. Ведь в 1991 году мы были в одном положении с Украиной. Я даже скажу, что Эстония была беднее. У нас нет такой земли, столько ресурсов. Но наши политики были четко настроены: нам надо стать членами Евросоюза, чтобы оставаться независимым государством. В Украине за 30 лет такой четкой позиции со стороны политиков не было.
ВМ: У Эстонии был другой опыт отношений с Россией. Я надеюсь, украинцы учтут, что окно возможностей не очень большое.
МК: Я согласна. Это окно возможностей еще есть у Молдавии и у Грузии. Я им всегда говорю, что они могут получить статус кандидата кровью украинцев.
ВМ: Эстонию ждали в ЕС и НАТО?
МК: Нет. Нас не ждали. Чтобы вступить в ЕС, надо быть готовым работать по тем законам, которые сегодня действуют в Евросоюзе. ЕС не будет подстраиваться под Украину, Украина должна выполнить все требования. Суды, правосудие, демократия, олигархи - вся жизнь Украины должна измениться, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Мы всегда перевыполняли эти требования. Когда от нас ждали результат к декабрю, мы делали к ноябрю. Мы знали, что нас там не ждут. Настроенность и целеустремленность - это то, что я ждут от украинских политиков. По-моему, у президента Зеленского есть серьезный политический капитал для этого. До войны это было трудно, но сейчас такая возможность, есть и ей нужно пользоваться.
Евросоюз это единый рынок. То есть ЕС должен открыть свои границы для украинских продуктов. Они должны соответствовать требованиям ЕС. Это громадная подготовка. Есть ощущение, что украинцы сильно надеются - получили статус кандидата, а через год уже будем в Евросоюзе. Этого не будет. Переговоры будут долгие, трудные. Но рядом всегда будут те, кто будет поддерживать Украину.
ВБ: Готовы ли украинцы и украинские политики проделать огромную работу?
ВМ: Я думаю, готовы. Я надеюсь, президент Зеленский использует бесконечный кредит доверия. У него есть все возможности, чтобы Украина вошла в ЕС.
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