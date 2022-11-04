Украинцы vs Политики | Кальюранд: Евросоюз не будет подстраиваться под Украину

ВБ: Чувствуется ли усталость от войны у европейских политиков? Возможно ли в этом случае вообще говорить о вступлении Украины в Европейский союз?

МК: Большинство политиков в Европарламенте устали от войны. Они хотят заниматься своими делами, в своих домах - инфляцией, энергокризисом, от них этого ждут их избиратели. Мы соседи России, мы знаем ее годами. Мы c крайней симпатией относимся к Украине, Грузии, Молдавии, к странам, которые были с нами 50 лет в СССР. У нас другое отношение. Западные политики реагируют на то, чего от них ждут их избиратели. Извините, но большинство их избирателей даже не знают, где находится Украина. Они устали. Они видят беженцев, но беспокоятся о своей жизни.

Мы не обсуждали бы вопрос приема Украины в ЕС, если не было бы войны. Я буду откровенна, Украина не готова к членству в Евросоюзе. Борьба с коррупцией, реформы права, демократические реформы, еще много чего надо сделать. Но из-за войны у нас другие условия. Дать Украине статус кандидата в Евросоюз - было правильным шагом. К сожалению, поздно, это нужно было сделать сразу в марте, но мы это сделали, хоть и с трудом. Однако говорить о полном членстве еще рано, для этого нужны голоса „за“ всех членов Евросоюза. К сожалению, я сейчас этого желания не вижу, консенсуса в этом вопросе нет. Мы будем помогать восстанавливать Украину после победы, будем помогать с реформами, чтобы подготовить Украину для вступления в Евросоюз.

ВМ: Я согласна, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. Но какие вообще перспективы?

МК: Если Украина будет продолжать интеграцию с Евросоюзом, то все возможно. Я вижу, что это желание у украинцев есть.

ВМ: Да.