Число клиентов Продуктового банка в Таллинне резко выросло. Город выделит деньги

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что с начала кризиса, вызванного коронавирусом, и прибытия военных беженцев из Украины число клиентов Продуктового банка в Таллинне возросло более чем в два раза. „В первые шесть месяцев этого года распределено 1,13 млн кг пожертвованных продуктов питания. Это на 178% больше, чем годом ранее. Сейчас продуктовую помощь еженедельно получают около 11 000 человек, она распределяется через районные управы, благотворительные организации и социальные центры. В дополнительном бюджете Продуктовому банку планируется выделить еще 38 000 евро, чтобы обеспечить стабильное распределение продуктов“, - пояснила Бешкина.

За год существенно возросли расходы на электричество, необходимое для обеспечения работы складов и пунктов распределения продуктов Таллиннского продуктового банка, а также на топливо для автобусов, необходимых для осуществления логистики при распределении продуктов. Также вдобавок к пожертвованным продуктам необходима закупка базовых продуктов питания, которые входят в продуктовый набор, но которых не всегда достаточно среди пожертвований.

В городском бюджете этого года на поддержку Таллиннского продуктового банка предусмотрено 97 520 евро. После того, как будет утвержден третий дополнительный бюджет, общая сумма поддержки городом Таллиннского продуктового банка составит в общей сложности 135 520 евро.

В 2018 году Таллинн заключил с продуктовым банком соглашение о добрых намерениях, согласно которому организации оказывается помощь в виде предоставления помещений для хранения и сортировки продуктовой помощи.

Таллиннская городская управа направила в городское собрание проект третьего дополнительного бюджета города на 2022 год, который увеличит общий объем бюджета на 22 миллиона евро. С принятием дополнительного бюджета уточненный бюджет города Таллинна на 2022 год составит 1 млрд 74 млн евро.