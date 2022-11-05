Новости Эстонии
05.11.2022, 18:25

Предсказываем зиму | Повторятся ли рекордные холода зимы 1940 года?

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ФОТО: Valdek Alber | Delfi Meedia

Нынешней осенью наверняка намного больше людей, чем в прежние годы, надеются на то, что предстоящая зима будет мягкой. Издание Maaleht обратилось к знатокам погоды с вопросом, какую зиму нам следует ждать. Оказывается, прослеживается удивительное сходство с 1938–1939 годами.

За Яаном Калда из деревни Суурейыэ в Пярнумаа закрепилась слава предсказателя погоды, поэтому нет ничего удивительного в том, что газета Maaleht попросила его дать прогноз относительно предстоящей зимы. „Не хотелось бы говорить о таком жителям Эстонии, но все знаки природы говорят о том, что зима будет суровой“, - посетовал Яан Калда.

Ненадолго замолчав, добавил: „Да, зима будет лютой, но ничего не поделаешь. Природа говорит о том, что нас ожидают сильные холода“.

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