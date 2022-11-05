05.11.2022, 18:25
Предсказываем зиму | Повторятся ли рекордные холода зимы 1940 года?(35)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нынешней осенью наверняка намного больше людей, чем в прежние годы, надеются на то, что предстоящая зима будет мягкой. Издание Maaleht обратилось к знатокам погоды с вопросом, какую зиму нам следует ждать. Оказывается, прослеживается удивительное сходство с 1938–1939 годами.
За Яаном Калда из деревни Суурейыэ в Пярнумаа закрепилась слава предсказателя погоды, поэтому нет ничего удивительного в том, что газета Maaleht попросила его дать прогноз относительно предстоящей зимы. „Не хотелось бы говорить о таком жителям Эстонии, но все знаки природы говорят о том, что зима будет суровой“, - посетовал Яан Калда.