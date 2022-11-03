„Шо ты хочешь?“ Очередного украинского беженца не пустили в Эстонию(64)
Эстония не впустила гражданина Украины Ивана Попивщего, который эвакуировался из Луганской области, где идут активные боевые действия. Волонтеры снова бьют тревогу и уверяют, что на этот раз в отношении беженца эстонские пограничники применили физическую силу. В ситуации разбирался RusDelfi.
Иван Попивщий планировал ехать через Эстонию транзитом, при себе у него был билет на самолет в Великобританию, внутренний и биометрический украинские паспорта. Волонтеры, которые помогали мужчине въехать в Европу, рассказали, что Иван никогда не жил в России, переходил границу с территории РФ в связи с тем, что он и его семья проживают на временно оккупированной территории Луганской области, из которой выезд в Европу и на подконтрольную украинскую территорию возможен только через Россию.
Въезжал мужчина с территории России через погранпункт Ивангород — Нарва. В документах причина отказа в пересечении границы указана, как „недостаточно документов для пересечения границы“. После отказа, прямо на погранпереходе, Иван связался с координаторами и пояснил, что Эстония его не пускает. Те посоветовали обратиться к пограничной службе с целью запросить международную защиту. По информации волонтеров, эстонская пограничная служба не просто отказала, но и стала применять физическую силу против Ивана, заламывать ему руки, после чего мужчина, испугавшись, вернулся на российскую границу.
Редакция RusDelfi смогла выйти на связь с самим Иваном. Сейчас мужчина въехал на территорию Эстонии через Финляндию и в ближайшее время планирует лететь в Великобританию.
„Когда я просил о международной защите ООН, меня просили покинуть границу. Меня на улице держали и сказали, что мне не место тут. Я попросил письменный отказ. Мне сказали, что не дадут его. Я его долго просил. Потом сказали, что мне дали приказ покинуть границу, иначе применят физическую силу. Когда я не согласился, меня взяли за руку и начали вести. У них было оружие, и они очень грубо общались. Я переживал за свою жизнь и поэтому подчинился. Руки мне не заламывали. Но эстонский пограничник говорил: „Шо ты хочешь?“ Разве так общаются с украинскими беженцами?“ - вопрошает Иван.
Что было на самом деле?
„Пограничники не угрожали ему расправой и не применяли к нему принуждение. Мужчина покинул эстонскую границу, чтобы вернуться в Россию. Все действия с мужчиной происходили внутри погранперехода и были зафиксированы средствами видеонаблюдения“, - прокомментировал RusDelfi эксперт по документообороту Нарвского погранпункта Алар Трел.
1 ноября через погранпереход Нарва в Эстонию прибыли 39 граждан Украины, 26 из которых заявили, что планируют остаться в Эстонии, а 13 хотят использовать Эстонию для транзита. Семи гражданам Украины не разрешили въехать в Эстонию. „Гражданам Украины обычно запрещают въезд в Эстонию, если они хотят приехать в Эстонию на тех же основаниях, что и военные беженцы, но фактически давно не проживали в Украине, а уже жили в России до начала войны“, - говорит сотрудник Департамента полиции о погранохраны.
„Причиной рассматриваемого запрета на въезд стало также то, что человек не смог убедительно доказать, когда и как он прибыл в Россию из Украины, что породило мнение, что он уже жил в России до начала войны. Цель его поездки также оставалась неясной. Запрет на въезд в Эстонию не лишает человека права ходатайствовать о международной защите“.
„Эстония помогает людям, спасающимся от войны, и мы делаем все возможное, чтобы тщательно проверять прибывающих на границу, оказывать помощь беженцам войны вместе с учреждениями-партнерами и не допускать въезд в Эстонию тех, кто фактически не имеет права пересекать границу“, - резюмировал Трел.