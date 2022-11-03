„Шо ты хочешь?“ Очередного украинского беженца не пустили в Эстонию

Иван Попивщий планировал ехать через Эстонию транзитом, при себе у него был билет на самолет в Великобританию, внутренний и биометрический украинские паспорта. Волонтеры, которые помогали мужчине въехать в Европу, рассказали, что Иван никогда не жил в России, переходил границу с территории РФ в связи с тем, что он и его семья проживают на временно оккупированной территории Луганской области, из которой выезд в Европу и на подконтрольную украинскую территорию возможен только через Россию.

Въезжал мужчина с территории России через погранпункт Ивангород — Нарва. В документах причина отказа в пересечении границы указана, как „недостаточно документов для пересечения границы“. После отказа, прямо на погранпереходе, Иван связался с координаторами и пояснил, что Эстония его не пускает. Те посоветовали обратиться к пограничной службе с целью запросить международную защиту. По информации волонтеров, эстонская пограничная служба не просто отказала, но и стала применять физическую силу против Ивана, заламывать ему руки, после чего мужчина, испугавшись, вернулся на российскую границу.

Редакция RusDelfi смогла выйти на связь с самим Иваном. Сейчас мужчина въехал на территорию Эстонии через Финляндию и в ближайшее время планирует лететь в Великобританию.

„Когда я просил о международной защите ООН, меня просили покинуть границу. Меня на улице держали и сказали, что мне не место тут. Я попросил письменный отказ. Мне сказали, что не дадут его. Я его долго просил. Потом сказали, что мне дали приказ покинуть границу, иначе применят физическую силу. Когда я не согласился, меня взяли за руку и начали вести. У них было оружие, и они очень грубо общались. Я переживал за свою жизнь и поэтому подчинился. Руки мне не заламывали. Но эстонский пограничник говорил: „Шо ты хочешь?“ Разве так общаются с украинскими беженцами?“ - вопрошает Иван.

Что было на самом деле?