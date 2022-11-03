Профессор криминологии о видео с наездом политика на велосипедиста: „мы видим двух людей, которые ведут себя иррационально“

Эксперт, к которому Delfi обратился за разъяснениями, отметил, что в настоящий момент ответить на этот вопрос непросто. По его словам, на видео показаны два разных эпизода: несчастный случай и умышленная агрессия.
„Несчастный случай означает стечение случайных обстоятельств, в результате чего возникает травма человека или повреждение имущества. Если же речь не идет о случайных обстоятельствах и если целью является причинение вреда чьему-то имуществу или здоровью, то это уже не дорожно-транспортное происшествие“, — пояснил эксперт, пожелавший остаться неназванным.