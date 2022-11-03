Профессор криминологии о видео с наездом политика на велосипедиста: „мы видим двух людей, которые ведут себя иррационально“

Председатель фракции EKRE Таллиннского горсобрания Март Каллас опубликовал в социальных сетях видео того, как он наехал на велосипедиста, с которым до этого у них возникло недопонимание. Как к этому относиться? Действует ли здесь общий принцип дорожного движения, что виноват более „сильный“?