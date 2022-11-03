ЧП и криминал
03.11.2022, 12:25

Профессор криминологии о видео с наездом политика на велосипедиста: „мы видим двух людей, которые ведут себя иррационально“

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Председатель фракции EKRE Таллиннского горсобрания Март Каллас опубликовал в социальных сетях видео того, как он наехал на велосипедиста, с которым до этого у них возникло недопонимание. Как к этому относиться? Действует ли здесь общий принцип дорожного движения, что виноват более „сильный“?

Эксперт, к которому Delfi обратился за разъяснениями, отметил, что в настоящий момент ответить на этот вопрос непросто. По его словам, на видео показаны два разных эпизода: несчастный случай и умышленная агрессия.

„Несчастный случай означает стечение случайных обстоятельств, в результате чего возникает травма человека или повреждение имущества. Если же речь не идет о случайных обстоятельствах и если целью является причинение вреда чьему-то имуществу или здоровью, то это уже не дорожно-транспортное происшествие“, — пояснил эксперт, пожелавший остаться неназванным.

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