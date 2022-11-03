Новые договоры должны улучшить уборку снега на внутриквартальных дорогах Таллинна
В восьми районах столицы на этой неделе прошел осмотр зимней уборочной техники, в ходе которого проверялась готовность снегоуборочных машин к началу сезона. Во многих районах в этом году начнут работать новые партнеры по обслуживанию улиц.
На этой неделе во всех районах города состоялся осмотр техники, в ходе которого партнеры районных управ продемонстрировали оборудование, которое будет использоваться при обслуживании столичных улиц в предстоящем сезоне. В то время как обслуживание основных магистралей и прочих крупных объектов является задачей партнеров Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, уборкой снега на внутриквартальных дорогах и небольших улицах занимаются именно партнеры районных управ.
По словам вице-мэра Владимира Света, прошлая зима едва не стала рекордной по количеству снега за последние тридцать лет, и предстоящая зима также может быть снежной и отличаться переменчивыми погодными условиями.
„К настоящему моменту семь районных управ заключили новые договоры на уборку внутриквартальных дорог, что позволит выровнять и повысить качество услуги. Движение людей всегда начинается от дома, поэтому важно, чтобы и там было обеспечено высокое качество уборки и вывоза снега, - сказал Свет. – Мы хотели удостовериться в том, что районы и их партнеры по обслуживанию готовы к зимнему сезону, чтобы внутриквартальные дороги были очищены от снега по всему городу“.
За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн – Tänavapuhastuse AS.
„Обслуживание внутриквартальных дорог – ответственная задача, поскольку во дворах многоквартирных домов много парковочных мест. Я надеюсь, что с наступлением зимы водители будут уделять больше внимания временной организации движения и парковки, чтобы улицы можно было лучше очищать от снега“, - добавил Свет.
Для борьбы со снегом и льдом на городских улицах и парковках партнеры районных управ подготовили в общей сложности 38 плужных снегоочистителей с распределителем противогололедных материалов, для очистки пешеходных и велосипедных дорожек - 25 тракторов. Для уборки снежных валов будут использоваться восемь роторных снегоочистительных машин и 22 погрузчика. Кроме этого, имеется малогабаритная техника для очистки тротуаров и переходов, а также прочая специализированная техника (самосвалы, погрузчики и т.д.) Укомплектованы и уборочные бригады (в общей сложности 48 человек), которые будут обслуживать труднодоступные для техники объекты, например, пешеходные переходы.
Для борьбы с гололедом партнеры районных управ подготовили в общей сложности 330 тонн хлорида натрия, 48 тонн хлорида кальция и 1600 тонн гранитной крошки; в районах города будет установлено 27 контейнеров с гранитной крошкой.
Предстоящей зимой также продолжит работу специальное подразделение по уборке, которое будет задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке, а также в работах по вывозу снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров, которые обычно обслуживаются владельцами недвижимости. В задачи подразделения также входит ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий, очистка от снега и противогололедная обработка дорожек на кладбищах и в парках, а также очистка от снега парковок в районах города в условиях чрезвычайно обильных снегопадов.