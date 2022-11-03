Новые договоры должны улучшить уборку снега на внутриквартальных дорогах Таллинна

На этой неделе во всех районах города состоялся осмотр техники, в ходе которого партнеры районных управ продемонстрировали оборудование, которое будет использоваться при обслуживании столичных улиц в предстоящем сезоне. В то время как обслуживание основных магистралей и прочих крупных объектов является задачей партнеров Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, уборкой снега на внутриквартальных дорогах и небольших улицах занимаются именно партнеры районных управ.

По словам вице-мэра Владимира Света, прошлая зима едва не стала рекордной по количеству снега за последние тридцать лет, и предстоящая зима также может быть снежной и отличаться переменчивыми погодными условиями.

„К настоящему моменту семь районных управ заключили новые договоры на уборку внутриквартальных дорог, что позволит выровнять и повысить качество услуги. Движение людей всегда начинается от дома, поэтому важно, чтобы и там было обеспечено высокое качество уборки и вывоза снега, - сказал Свет. – Мы хотели удостовериться в том, что районы и их партнеры по обслуживанию готовы к зимнему сезону, чтобы внутриквартальные дороги были очищены от снега по всему городу“.

За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн – Tänavapuhastuse AS.

„Обслуживание внутриквартальных дорог – ответственная задача, поскольку во дворах многоквартирных домов много парковочных мест. Я надеюсь, что с наступлением зимы водители будут уделять больше внимания временной организации движения и парковки, чтобы улицы можно было лучше очищать от снега“, - добавил Свет.