Канцлер юстиции: освещение скандала с Михкельсоном нанесло детям непоправимый ущерб

„Мы все должны сделать все возможное, чтобы ущерб не усугублялся“, - отметила Мадизе.

„Публикуя данные в социальных сетях и СМИ, всегда нужно учитывать, нужна ли идентификация конкретной жертвы и какие страдания это может причинить вовлеченным сторонам. В зависимости от обстоятельств ребенок может быть опознан, даже если его имя или лицо не публикуются“, - отметила Мадизе.

„К сожалению, на этот раз обращение в СМИ и сопутствующее обсуждение в социальных сетях нанесли большой и непоправимый ущерб конкретным детям. Делиться именами детей, фотографиями и другой частной информацией, связанной с этим делом, в комментариях и публикациях запрещено“, - отметила Мадизе.

По словам Мадизе, все материалы, которые наносят вред детям, должны быть удалены.