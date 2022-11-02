В Эстонии завершился месячник по сдаче нелегального оружия и боеприпасов. Полиция подвела итоги

Со слов ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооза, люди хорошо отреагировали на призыв, потому что первые сообщения о незаконных и опасных предметах, находящихся во владении людей, поступили полицейским уже в первый день кампании. „В ходе октябрьской кампании полиции было передано свыше восьми единиц огнестрельного оружия, одна единица газового оружия, один пистолет‑ракетница, 931 патрон различного калибра и порох. Самой значительной находкой всей кампании в этот раз можно считать переданный полицейским в Южной Эстонии ствол пулемёта вместе с подставкой“, − отметила Прооза. С её слов, в то же время полицейским были также переданы один обрез, пистолет-ракетница, один магазин к пистолету и около тысячи патронов различного калибра.

В ходе нынешней кампании Центру разминирования Спасательного департамента было передано 447 единиц взрывчатого материала. Среди переданных предметов находились детонаторы, взрывные пакеты, патроны, ручные гранаты, порох и взрывчатые вещества. Взрывчатый материал передавали в основном в Северной и Западной Эстонии. В ходе такой же кампании в прошлом году было передано 133 единицы взрывчатого материала и тогда львиную долю переданного составляли пиротехника и патроны.

Сапёры призывают всех, у кого по какой-то причине дома имеются взрывчатые материалы, передать их добровольно. „Хранящиеся дома взрывчатые вещества или содержащие взрывчатые вещества предметы представляют опасность как для самого собственника жилья, так и для его близких и соседей. В интересах безопасности будет разумным отказаться от их хранения. Не надо бояться выдачи взрывчатых материалов, поскольку, если об имеющихся в своем владении взрывчатых материалах сообщается добровольно, то за этим наказание не последует“, − сказал руководитель Северо‑Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.