Пентус-Розиманнус получила за уход из политики солидную компенсацию

Кроме трех месячных зарплат Пентус-Розиманнус, как сообщает BNS, получила компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 7500 евро. Таким образом, в сумме экс-министр финансов получила при уходе из парламента более 20 000 евро.

Как уже сообщалось, Пентус-Розиманнус уходит из политики, так как ее кандидатура выдвинута в члена Европейской контрольной палаты.

8 ноября Пентус-Розиманнус предстанет перед профильной комиссией Европарламента и ответит на вопросы депутатов.

Должностной оклад на новой должности у Пентус-Розиманнус будет 23 404 евро брутто. Из-за высоких налогов чистыми зарплата будет составлять примерно 13 000 евро, правда к основному окладу прилагается ряд шикарных бонусов. К примеру, добавляется еще 15% оклада в случае, если член Контрольной палаты переезжает работать в Люксембург, где физически расположен этот орган.

Если у члена палаты есть дети, то на них платятся дополнительные деньги. Сумма растет, когда ребенок достигает школьного возраста, и становится еще больше, если ребенок учится за пределами Люксембурга.

Переезжающему в Люксембург члену палаты предусмотрены около 40 000 евро подъемных для покрытия расходов на переезд. После завершения срока полномочий выплачивается около 20 000 евро в покрытие расходов на переезд на родину.

Пенсия члена Европейской контрольной палаты достигает 70% должностного оклада.

Европейская контрольная палата — это независимый аудитор Евросоюза, который защищает интересы налогоплательщиков ЕС. В организации есть представители каждой страны-члена ЕС.