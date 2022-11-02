ВИДЕО | Смена власти: в волости Харку выбран новый старейшина

В воскресенье представители Партии реформ, социал-демократов, „Eesti 200“ и Центристской партии Эстонии, которые до сегодняшнего дня находились в оппозиции в Харкуском волостном собрании, подписали коалиционный договор. Соглашение также подписали Каупо Рятсепп (Isamaa), который был членом коалиции в волостном собрании Харку, и заместитель волостного старейшины Витаутас Мартинонис.

У нового альянса в общей сложности 12 голосов из 21 в волостном собрании.

На заседании волостного собрания, которое началось сегодня в 16:00, вышеупомянутый союз проголосовал 11 голосами за то, чтобы выразить вотум недоверия управе волости Харку. Лидер фракции Партии реформ Март Ээнсалу на заседании сказал, что волостное собрание получило вотум недоверия из-за непрозрачного стиля руководства, которое началось с разногласий внутри коалиции.

„Мы говорим об очень низкокачественном управлении волостью. Мы считаем, что будущая коалиция справится с этим лучше“, - сказал Ээнсалу.

Вторым пунктом повестки дня было избрание нового старейшины волости. Катрин Краузе (Партия реформ) и Рихо Саксус (EKRE) были выдвинуты в качестве кандидатов. Саксус получил 5 голосов, Краузе - 12. Таким образом, Катрин Краузе стала новым старейшиной волости Харку.

Витаутас Мартинонис и Роберт Липпин останутся заместителями старейшины волости, а третьим заместителем станет Пирет Захкна (Партия реформ).

Роберт Антропов (Центристская партия) останется членом волостной управы, а Лийза Овийр (социал-демократы) присоединится к нему. Одно место в управе остается временно вакантным.