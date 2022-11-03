Новости Эстонии
03.11.2022, 18:18

Из-за недобросовестных водителей теперь поездка на такси из аэропорта станет дороже

 
Вход в аэропорт, иллюстративное фото.
Вход в аэропорт, иллюстративное фото.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Таксисты, нарушавшие правила в Таллиннском аэропорту, спровоцировали повышение цен, за которое будет расплачиваться клиент.

В последние дни платная парковка в Таллиннском аэропорту привлекает все больше внимания. Возможность 10-минутной парковки существовала в течение многих лет. Но с июня этого года было введено ограничение, из-за которого парковаться бесплатно в течение этого времени можно только один раз в час.

Поскольку данное правило сделало поездки в аэропорт для таксистов слишком дорогими и хлопотными, ситуацию вновь разрешили за счет кошелька клиента.

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