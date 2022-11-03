Из-за недобросовестных водителей теперь поездка на такси из аэропорта станет дороже

Таксисты, нарушавшие правила в Таллиннском аэропорту, спровоцировали повышение цен, за которое будет расплачиваться клиент.
В последние дни платная парковка в Таллиннском аэропорту привлекает все больше внимания. Возможность 10-минутной парковки существовала в течение многих лет. Но с июня этого года было введено ограничение, из-за которого парковаться бесплатно в течение этого времени можно только один раз в час.
Поскольку данное правило сделало поездки в аэропорт для таксистов слишком дорогими и хлопотными, ситуацию вновь разрешили за счет кошелька клиента.