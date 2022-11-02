Президент Алар Карис: высшее образование могло бы быть частично платным, вузам необходимы деньги(26)
Президент Алар Карис считает возвращение к частично платному образованию вполне реальным сценарием, поскольку вузам необходимо справляться с финансовым кризисом.
„Как человек, который был тесно связан с работой Тартуского университета, я считаю, что важно сохранить наше высшее образование на должном уровне, и возвращение к частично платному обучению - реальный сценарий“, - сказал президент на встрече с русскоязычными журналистами в Кадриорге в понедельник. На вопрос журналиста RusDelfi, не считает ли господин президент, что тогда часть студентов могут отправиться учиться в другие страны Европы, поскольку в некоторых предлагается бесплатное высшее образование, Алар Карис ответил, что жизнь за пределами Эстонии для студентов выходит дороже.
В свое время Алар Карис высказывал свою точку зрения и с той стороны, что бесплатное высшее образование в Эстонии в свою очередь привлекает иностранных студентов, которые не остаются в Эстонии. „Благодаря финансированию, университеты принимают больше иностранных студентов. У нас также существует довольно много иностранных учебных программ. При этом в Эстонии - дефицит в специалистах. К нашему сожалению, выучившись в Эстонии, иностранцы возвращаются работать на родину. Например, специалисты, окончившие факультет ветеринарии. В настоящее время в эстонских вузах много студентов из Финляндии. Они получают знания за счет нашего государства, однако по окончании обучения вернутся в свою страну“, - сказал Карис прошлой осенью в интервью программе „Утро доброе!“ на Радио 4.
Разговоры о том, что пора вернуться к схеме частичного платного образования ведутся в течение последних лет. С тех пор, как образование в Эстонии стало бесплатным, университеты лишились дополнительного источника средств и испытывают серьезные проблемы с финансированием.
В то же время министр образования и науки Тынис Лукас считает, что нельзя возвращаться к системе платного образования. „Высшее образование должно оставаться бесплатным. Нельзя забывать, что молодежь смотрит на мир широко открытыми глазами, а рядом с нами есть хорошие страны, где высшее образование является бесплатным. Мы должны учитывать международную политику“, - сказал Лукас прошедшим летом в интервью Eesti Päevaleht.