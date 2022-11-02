Президент Алар Карис: высшее образование могло бы быть частично платным, вузам необходимы деньги

„Как человек, который был тесно связан с работой Тартуского университета, я считаю, что важно сохранить наше высшее образование на должном уровне, и возвращение к частично платному обучению - реальный сценарий“, - сказал президент на встрече с русскоязычными журналистами в Кадриорге в понедельник. На вопрос журналиста RusDelfi, не считает ли господин президент, что тогда часть студентов могут отправиться учиться в другие страны Европы, поскольку в некоторых предлагается бесплатное высшее образование, Алар Карис ответил, что жизнь за пределами Эстонии для студентов выходит дороже.

В свое время Алар Карис высказывал свою точку зрения и с той стороны, что бесплатное высшее образование в Эстонии в свою очередь привлекает иностранных студентов, которые не остаются в Эстонии. „Благодаря финансированию, университеты принимают больше иностранных студентов. У нас также существует довольно много иностранных учебных программ. При этом в Эстонии - дефицит в специалистах. К нашему сожалению, выучившись в Эстонии, иностранцы возвращаются работать на родину. Например, специалисты, окончившие факультет ветеринарии. В настоящее время в эстонских вузах много студентов из Финляндии. Они получают знания за счет нашего государства, однако по окончании обучения вернутся в свою страну“, - сказал Карис прошлой осенью в интервью программе „Утро доброе!“ на Радио 4.

Разговоры о том, что пора вернуться к схеме частичного платного образования ведутся в течение последних лет. С тех пор, как образование в Эстонии стало бесплатным, университеты лишились дополнительного источника средств и испытывают серьезные проблемы с финансированием.