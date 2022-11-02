Томуск: работающим в Эстонии украинцам придется выучить эстонский за год. Грядут изменения в требованиях к таксистам и курьерам(34)
Языковой департамент предложил внести изменения в закон, согласно которым знания эстонского языка будут требовать от таксистов и доставляющих еду курьеров, сообщил глава Языкового департамента Ильмар Томуск. Строже вскоре языковые инспекторы станут относиться и к работающим в Эстонии украинским беженцам, пишет rus.err.
По оценке Томуска, проблемой являются как английский, так и русский языки. „Английский язык беспокоит в рекламе, а русский язык стремится начать доминировать в сфере обслуживания. К нам приехали украинские беженцы. Они устроились на работу в сфере обслуживания, а это значит, что стало больше обслуживания на русском языке, и на это жалуются. Год – срок, чтобы освоиться, а затем мы вернемся к этой теме. Если они не будут владеть эстонским языком, мы начнем делать им предписания“, – предупредил Томуск.
Он напомнил, что в конце 2015 года было отменено требование о владении эстонским языком для таксистов, работающих на основании карты водителя такси: „Мы предложили восстановить это требование. Им следует сдавать экзамен на B1. Что касается курьеров, то мы предложили поправку к закону, чтобы работники платформ приравнивались к другим работникам Эстонии“.
Томуск считает, что сейчас настало время, когда эти поправки могут быть приняты, поскольку ощущается поддержка политиков.