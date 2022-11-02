Марко Михкельсон: Я не хочу быть изгоем общества из-за несправедливой и гнусной атаки, направленной на мою семью

Марко Михкельсон подтверждает, что и он, и его супруга неоднократно приносили извинения биологическому отцу ребенка за неуместное фото, которое было сделано случайно. Полиция и прокуратура не усмотрели оснований для возбуждения уголовного дела, хотя и не одобрили сделанное фото. „Я не считаю справедливым, когда чья-то атака может уничтожить кого-то как члена общества. В этой неприглядной истории нет победителей, и самые большие жертвы — несовершеннолетние дети“, — сказал Михкельсон.