Новости Эстонии
02.11.2022, 19:55

Марко Михкельсон: Я не хочу быть изгоем общества из-за несправедливой и гнусной атаки, направленной на мою семью

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ФОТО: Kiur Kaasik

Ведущий политик Партии реформ Марко Михкельсон решил дать большое интервью Eesti Päevaleht. В нем все, что он может сказать открыто, потому что главные герои истории - несовершеннолетние дети его супруги.

Марко Михкельсон подтверждает, что и он, и его супруга неоднократно приносили извинения биологическому отцу ребенка за неуместное фото, которое было сделано случайно. Полиция и прокуратура не усмотрели оснований для возбуждения уголовного дела, хотя и не одобрили сделанное фото. „Я не считаю справедливым, когда чья-то атака может уничтожить кого-то как члена общества. В этой неприглядной истории нет победителей, и самые большие жертвы — несовершеннолетние дети“, — сказал Михкельсон.

Почему вы сделали эти фотографии?

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