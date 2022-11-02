02.11.2022, 15:26
ОБЗОР | Миллионы плывут рекой: рекордные цены отражаются на кошельках топливных компаний(7)
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Рекордно высокие цены на эстонских заправках в 2021 году принесли крупнейшим топливным компаниям Эстонии хорошую прибыль и приличный оборот, - пишет Delfi Ärileht.
2021 год стал историческим годом, когда цены на топливо на эстонских заправках установили рекорды. Если в 2020 году средняя цена барреля нефти на мировом рынке составляла 41,96 доллара США, то к 2021 году она уже выросла до 70,86 доллара США.