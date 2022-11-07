ИНФОГРАФИКА RUSDELFI | Как изменились зарплаты и покупательная способность в Эстонии за последние 12 лет?

О том, что реальная заработная плата за последний год в Эстонии значительно снизилась из-за быстрого роста цен отметил в том числе главный экономист Luminor Ленно Уускюла. По его словам, резкое подорожание продуктов не компенсировалось даже ростом заработной платы на 10 процентов во втором квартале этого года. Ниже представлена графика, на которой видно, как в Эстонии росли зарплаты на протяжении последних 12 лет. Для того, чтобы проиллюстрировать покупательную способность, мы обратились „индексу Бигмака“. В данном случае он покажет не реальную стоимость валюты в различных странах, а покупательную способность только в Эстонии — с 2010 по 2022 годы.