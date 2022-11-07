ИНФОГРАФИКА RUSDELFI | Как изменились зарплаты и покупательная способность в Эстонии за последние 12 лет?(15)
Несмотря на то, что в октябре темпы инфляции в Эстонии замедлились - показатель улучшился с 24,1 до 22,4, экономическая ситуация все еще вызывает беспокойство. Какова сейчас наша покупательная способность? И в каких сферах занятости произошло самое ощутимое повышение зарплат за последние года? Опираясь на открытые данные Statistikaamet, RusDelfi провел небольшое исследование и готов рассказать, как менялись зарплаты и покупательная способность жителей Эстонии с течением времени.
О том, что реальная заработная плата за последний год в Эстонии значительно снизилась из-за быстрого роста цен отметил в том числе главный экономист Luminor Ленно Уускюла. По его словам, резкое подорожание продуктов не компенсировалось даже ростом заработной платы на 10 процентов во втором квартале этого года. Ниже представлена графика, на которой видно, как в Эстонии росли зарплаты на протяжении последних 12 лет. Для того, чтобы проиллюстрировать покупательную способность, мы обратились „индексу Бигмака“. В данном случае он покажет не реальную стоимость валюты в различных странах, а покупательную способность только в Эстонии — с 2010 по 2022 годы.
Размер средней заработной платы изменяется из года в год, однако в каких-то сферах этот рост заметнее, а какие-то - наоборот, уступают по данному показателю. Мы проанализировали рост зарплат за последние пять лет и выяснили, у представителей каких профессий зарплаты выросли больше всего, а у каких - меньше.
Если же внимательее посмотреть на то, сколько получают представители различных сфер деятельности в 2022 году, то можно заметить, что самые большие зарплаты в Эстонии у работников сферы информации и коммуникации. Самые низкие зарплаты же в среднем - в сфере гостиничного сервиса и общепита.