ЧП и криминал
02.11.2022, 13:50

Наркотики довели до убийства? Новое по делу об убийстве матери из Нымме: амфетамин, долги, проституция

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Миллер слева, Садель справа.
Миллер слева, Садель справа.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Наркотики и долги привели к хладнокровному убийству? В суде допрошены свидетели по делу ныммеских убийц матери, - пишет в продолжении истории Александра Пихлака Грете Пыллусте.

Вчера Харьюский уездный суд заслушал дело, которое стало достоянием общественности 3 декабря утром, когда в Нымме обнаружили тело женщины со следами насилия. Через день дочь убитой Анна-Мария Садель и ее друг Андрес Миллер были арестованы.

В зале суда присутствовало несколько свидетелей: один из тех, кто нашел тело; бывший партнер Анны-Марии Садель, обвиняемой в организации убийства своей матери; брат Андреса Миллера, совершившего это деяние, и смущающийся клиент, заказавший интимные услуги, а в результате потерявший два передних зуба и около 600 евро после визита кровавой парочки.

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