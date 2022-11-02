Наркотики довели до убийства? Новое по делу об убийстве матери из Нымме: амфетамин, долги, проституция

Вчера Харьюский уездный суд заслушал дело, которое стало достоянием общественности 3 декабря утром, когда в Нымме обнаружили тело женщины со следами насилия. Через день дочь убитой Анна-Мария Садель и ее друг Андрес Миллер были арестованы.

В зале суда присутствовало несколько свидетелей: один из тех, кто нашел тело; бывший партнер Анны-Марии Садель, обвиняемой в организации убийства своей матери; брат Андреса Миллера, совершившего это деяние, и смущающийся клиент, заказавший интимные услуги, а в результате потерявший два передних зуба и около 600 евро после визита кровавой парочки.