02.11.2022, 13:50
Наркотики довели до убийства? Новое по делу об убийстве матери из Нымме: амфетамин, долги, проституция(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Наркотики и долги привели к хладнокровному убийству? В суде допрошены свидетели по делу ныммеских убийц матери, - пишет в продолжении истории Александра Пихлака Грете Пыллусте.
Вчера Харьюский уездный суд заслушал дело, которое стало достоянием общественности 3 декабря утром, когда в Нымме обнаружили тело женщины со следами насилия. Через день дочь убитой Анна-Мария Садель и ее друг Андрес Миллер были арестованы.