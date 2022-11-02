Самой распространенной религией в Эстонии остается православие

Если доля тех жителей Эстонии, которые относят себя к какой-то религии, равна 29%, то ответ 58% людей был противоположным, а 13% вовсе не пожелали отвечать на этот вопрос. Таким образом, доля причисляющих себя к какой-либо религии людей по сравнению с предыдущими переписями населения осталась на том же уровне, однако увеличилось относительное число тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то в 2021 году — 58%. „Рост их количества обусловлен тем, что в этот раз было меньше людей, не пожелавших отвечать на вопрос, т.е. можно предположить, что теперь у них есть четко сформировавшаяся позиция“, — отметила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.