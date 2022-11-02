Самой распространенной религией в Эстонии остается православие(11)
Согласно оценкам, к какой-либо религии себя относит 29% жителей Эстонии. Этот показатель остается неизменным на протяжении последних трех переписей населения. При этом по сравнению с предыдущими переписями увеличилась доля тех, кто не относит себя ни к какой религии — если в 2011 году их было 54%, то теперь — 58%. Самой распространенной религией в Эстонии является православие.
Информация о религии была собрана на проходившей с конца 2021 года до начала 2022 года переписи населения и жилых помещений. Вопрос о причислении себя к какой-либо религии был задан всем лицам не младше 15 лет, при этом было неважно, является ли человек членом какой-либо церкви или прихода, крещен ли он, посещает ли регулярно церковь или является ли членом какого-либо другого, нехристианского общества. Собранные ответы распространяются на все население в возрасте от 15 лет.
Если доля тех жителей Эстонии, которые относят себя к какой-то религии, равна 29%, то ответ 58% людей был противоположным, а 13% вовсе не пожелали отвечать на этот вопрос. Таким образом, доля причисляющих себя к какой-либо религии людей по сравнению с предыдущими переписями населения осталась на том же уровне, однако увеличилось относительное число тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то в 2021 году — 58%. „Рост их количества обусловлен тем, что в этот раз было меньше людей, не пожелавших отвечать на вопрос, т.е. можно предположить, что теперь у них есть четко сформировавшаяся позиция“, — отметила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Самыми распространенными религиями по-прежнему являются православие и лютеранство, к другим религиям себя относит 5% населения. Доля православных составляет 16% населения, лютеран — 8%. Если доля причисляющих себя к православию людей оставалась неизменной, то аналогичное относительное число, касающееся лютеранства, демонстрирует тенденцию спада. Относящих себя к лютеранству людей на переписи населения 2000 года было 14%, на переписи 2011 года уже 10%, теперь их 8%.
Если принимать во внимание виды религий, то в Эстонии самым распространенным является христианство. На данный момент среди тех, кто относит себя к какой-либо религии, христиан 93%, в 2011 году их было 97%. Помимо людей, причисляющих себя к православию и лютеранству, представители других религий составляют маргинальную часть населения, и их доли преимущественно остались теми же или немного увеличились. Например, на 0,4 процентных пункта увеличилась доля католиков (в 2011 году — 0,4%, в 2021 году — 0,8%) и мусульман (в 2011 году — 0,1%, в 2021 году — 0,5%).
Относящих себя к религии людей больше среди женщин и людей старшего возраста
Отнесение себя к религии варьируется среди прочего в зависимости от пола, возраста, уровня образования и национальности. Согласно распределению по полу относящих себя к какой-либо религии больше среди женщин, чем среди мужчин. Среди женщин к определенной вере себя относит 32%, не причисляет себя ни к одной религии — 55%, среди мужчин относящих себя к религии — 25%, а не относящих себя ни к какой религии — 63%.
Если среди людей 65 лет и старше к какой-либо вере себе относит 43% людей, то в возрастной группе 15–29 лет таких людей всего лишь 14%. „Практически касательно всех религий доля относящих себя к соответствующей религии среди молодежи меньше, чем среди людей старшего возраста“, — отметила Трасберг.
По части уровней образования причисляющих себя к религии больше среди лиц с высшим образованием (34%). Среди людей со средним образованием к религии себя относит 28%, для людей с основным образованием соответствующий показатель равен 21%.
По сравнению с другими национальностями среди эстонцев больше тех, кто не относит себя ни к какой религии
В распределении по национальностям можно заметить, что, по сравнению с другими крупными национальными группами, проживающими в Эстонии, эстонцы меньше всего относят себя к какой-либо религии (17%), неверующих при этом 71%. Наибольшая доля относящих себя к религии людей наблюдается среди славян: 65% белорусов, 56% украинцев и 54% русских.
Половина лиц русской национальности, т.е. 50%, причисляет себя к православию, среди украинцев этот показатель равен 48%, а среди белорусов — 58%. Среди эстонцев основной религией является лютеранство: 11% эстонцев относят себя именно к этой религии, к православию — 3%. Среди лиц других национальностей больше всего тех, кто относит себя к православию (15%) и исламу (14%).