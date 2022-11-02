Государство начало раздавать нуждающимся продовольственную помощь

„В этом году мы видим, что количество получателей продовольственной помощи резко выросло. Распределение закупленных государством продуктов проводится в сотрудничестве с самоуправлениями и Эстонским продовольственным банком. В это экономически нестабильное время люди, которые больше всего нуждаются в помощи, должны ее получить“, - сказала Теа Варрак, руководитель проектов Министерства социальных дел по обеспечению прожиточного минимума.

„С увеличением количества получателей помощи увеличилась нагрузка социальных работников местных самоуправлений, а также волонтеров Эстонского продовольственного банка, поэтому мы готовим переход к более удобному для людей решению. В первой половине следующего года мы перейдем на распределение продуктовых ваучеров“, - добавила Варрак.

Список получателей продовольственной помощи составляется на основании заявлений о получении прожиточного пособия и пособий, выдаваемых самоуправлениями. Чтобы подать соответствующее заявление, следует обратиться к социальному работнику самоуправления по месту жительства. Продовольственная помощь также предоставляется бездомным, проживающим в приютах.

Помимо бакалейных товаров и круп, в комплект продовольственной помощи также входят консервированные овощи и фрукты, мясные консервы, супы, чай, кофе, мед, изюм. В разработку состава пакета и его комплектацию свой вклад внес Институт развития здоровья, поставщиком продуктов является OÜ Sanitex.