Norstat: Партия реформ на 5% опережает EKRE в рейтинге популярности политических сил

Партия реформ 36-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, хотя за последнюю неделю ее рейтинг снизился до 32,6%, об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 4 по 31 октября.