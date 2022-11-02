Новости Эстонии
02.11.2022, 07:55

Norstat: Партия реформ на 5% опережает EKRE в рейтинге популярности политических сил

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Reformierakonna juhatuse kohtumine
Reformierakonna juhatuse kohtumine
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Партия реформ 36-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, хотя за последнюю неделю ее рейтинг снизился до 32,6%, об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 4 по 31 октября.

За последнюю неделю рейтинг Партии реформ снизился с 33,1% до 32,6%, передает RusERR. Популярность EKRE в то же время минимально увеличилась - с 27,3% до 27,4%.

На третьей строчке остается Центристская партия, рейтинг которой вырос с 13,2% до 13,8%.

Четвертое место по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю снизилась с 9% до 8,9%, рейтинг Isamaa упал с 7,6% до 7,3%, популярность социал-демократов увеличилась с 6,5% до 6,9%.

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