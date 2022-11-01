Кая Каллас: Россия спровоцировала энергетический кризис, с которым теперь борется вся Европа

По словам премьер-министра Каи Каллас, Греция является надежным партнером и союзником Эстонии. „Благодарю премьер-министра Греции за решительную поддержку Украины, европейского единства и санкций“, - сказала Каллас. „Мы должны продолжать помогать Украине и добиваться того, чтобы война обходилась России все дороже“, - добавила премьер-министр.



„В нынешней ситуации с безопасностью важно не создавать дополнительной напряженности в Восточном Средиземноморье. Единство союзников в наших общих интересах“, - отметила Каллас. Она пояснила, что конструктивный диалог является основой снижения напряженности.

На встрече шла речь о необходимости найти общеевропейские пути противостояния инфляции и высоким ценам на энергию. „Россия спровоцировала энергетический кризис, с которым теперь борется вся Европа. Мы должны найти наилучшие пути обеспечения надежности снабжения и обуздания росла цен“, - подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что страны Европы также делятся опытом поддержки своего населения. „Важны такие виды помощи, которые достигнут всех адресатов. Изменение налоговой политики не приносит ожидаемых результатов“, - сказала она.

Также премьер-министр Каллас отметила, что Эстония и Греция, являясь странами на внешней границе Европейского союза, обе понимают опасности и проблемы, связанные с миграцией. Эстония продолжает помогать Греции в вопросах миграции. „Мы несколько лет помогали защищать морскую границу Греции, участвуя в операциях Frontex. Завтра скоростной катер эстонской пограничной службы приступит к участию в новой операции на греческом острове Кастеллоризо“, - сказала Каллас.

Говоря о двусторонних отношениях Эстонии и Греции, премьер-министр Каллас отметила, что в этом году мы отмечаем столетие дипломатических отношений. „Одна из сфер сотрудничества, которая представляет интерес для обеих стран, это информационные технологии и цифровая сфера. Например, я предложила, чтобы между Эстонией и Грецией действовала система взаимного признания цифровых рецептов. Эстония могла бы также поделиться опытом цифрового судопроизводства“, - сказала Каллас. „Обе наши страны являются морскими. Морское хозяйство и судоходство – это сферы, в которых нам нужно укреплять сотрудничество. Целый ряд наших предприятий может предложить инновационные решения в морской сфере и экологичный подход к судоходству“, - добавила она.