„Там ты просто станешь изгоем, если скажешь об этом открыто“. Как живут украинки с ВИЧ в Эстонии?
В Таллинне с сентября начали проходить встречи группы поддержки для украинок с ВИЧ. Люди, видевшие ужасы войны и рискнувшие поехать в неизвестность, собираются вместе, чтобы ощутить поддержку, пообщаться на украинском языке и ощутить принятие себя и своего диагноза. Специально для репортера RusDelfi была организована встреча с украинками, которые были согласны поделиться личными историями и ответить на вопросы.
Лиза
Лиза была инфицирована ВИЧ несколько лет назад в результате изнасилования. Когда началась война, девушка была на 8-м месяце беременности. Из Украины она выехала 10 марта через Кишинёв, затем попала в Варшаву, оттуда уже через Литву в Эстонию. „Малый родился уже здесь, 12 апреля“, - говорит она о сыне Максиме, которому на момент интервью исполнилось шесть месяцев.
Лизе с сыном дали социальное жилье в Копли и до момента, пока Максиму не исполнится год, будут платить материнское пособие. До 30 марта 2023 года у них есть возможность жить бесплатно, без необходимости оплачивать счета и „коммуналку“. „Я не курю, не пью, живем экономно“, - рассказывает Лиза. По ее словам, им денег хватает. Правда баловать себя не очень получается. В ближайших планах - отправить малыша в бассейн на развивающие занятия и заранее записаться в детский сад.
Лиза до последнего не хотела выезжать из Украины: „Я думала, сейчас побомбят и остановятся. Но когда бомбежки усилились, я испугалась и выехала из страны“. Еще одной причиной, из-за которого женщина медлила с отъездом, был страх неизвестности. „Я не знала, как в другой стране будет с таблетками, помощью и прочим“, - рассказывает она.
По приезду она сразу стала готовиться к родам. „Страха никакого не было. Хотя я, конечно, хотела делать кесарево, а не рожать самой. Боялась заразить малого“, - говорит девушка. Но в эстонской больнице ей сказали, что здесь кесарево делают только в крайних случаях. В итоге сын родился естественным путем, анализы на ВИЧ у него хорошие.
Лиза не жалеет о том, что попала именно в Эстонию. „Мне здесь очень понравилось, на русском разговаривают, меня понимают, - отмечает она. - У меня родственники живут в Германии, Польше, и там с языком, конечно, проблематично“. Однако эстонский язык она тоже начала учить.
Светлана
Светлану война застала не дома. Они с мужем долгое время работали в Венгрии и незадолго до 24 февраля муж уехал в отпуск в Украину. Он должен был возвращаться на работу 25 февраля, но не успел. Это, по мнению Светланы, было даже к лучшему. В страшные моменты он был с детьми рядом.
Их у пары трое - старший сейчас на фронте, а самый младший - детсадовского возраста.
„Дождавшись подходящего момента, я вернулась в Украину, - рассказывает Светлана. - Встал вопрос, что делать дальше. Поскольку муж родом из Эстонии, из Нарвы, он предложил поехать на родину“.
Но, несмотря на то, что супруг Светланы не военнообязанный, на украинской границе его не выпустили. 16 июля женщина с младшим сыном приехала в Таллинн. В дороге сын заболел, в самый первый день они попали в больницу из-за сильного обезвоживания и тошноты.
Светлана тоже привезла с собой в Эстонию запас препаратов на 3 месяца из Украины. Женщина фактически ехала в неизвестность. „У меня информации не было никакой, - говорит Светлана об отъезде. - Я взяла чуть-чуть таблеток с надеждой на то, что я еду все-таки в цивилизованную страну и что тут тоже будет поддержка“.
По приезду в Эстонию все беженцы проходят первичный осмотр. На нем женщина сообщила о своем ВИЧ-позитивном статусе и получила направление к инфекционисту. Впервые познакомившись с эстонской системой digilugu, Светлана обнаружила, что доступное время было лишь в июне следующего года. Получить необходимое лекарство быстрее получилось благодаря тому, что в центре беженцев на Нийне 2 Светлана увидела флайер и телефон организации EHPV (EHPV - Eesti HIV-positiivsete võrgustik - Эстонская организация людей, живущих с ВИЧ). Ее взяли „под крыло“ и помогли записаться в ближайшее время к доктору.
Сейчас Светлана с сыном живут на корабле. „В любом случае жилье искать надо. Если бы одна, то еще ладно. А с ребенком на корабле тяжеловато“, - делится она. В каюте с ними живет еще одна мама с ребенком.
На корабле предоставляют трехразовое бесплатное питание. „В принципе, все хорошо“, - уверяет женщина и подчеркивает, что оказываемая помощь - огромная.
В интервью она не упоминает, что в каюте нет окон, а у сына аллергия на пыль от ковров. Об этом в личной беседе рассказывает уже Лачин Алиев (председатель правления EHPV - прим.ред).
Группа поддержки
С сентября 2022 года организация EHPV начала проводить встречи группы поддержки для украинок, живущих с ВИЧ.
Активисты обратились к эстонским властям как только началась война с предложением рассмотреть схему оказания помощи. „Уже тогда мы ориентировочно оценивали, что может приехать около 200 человек с ВИЧ, - рассказывает активист и член правление EHPV Лачин Алиев. Сейчас, по его словам, в Эстонии зарегистрировано около 80-90 украинцев с ВИЧ. Через организацию прошла примерно половина.
„Здесь есть люди с западной Украины, а есть люди из Мариуполя, из Мелитополя, Херсона, Харькова, непосредственно из эпицентра боевых действий, - перечисляет Лачин участников групп поддержки. - Есть девушка, которая провела несколько недель в подвале в Мариуполе, на ее глазах погиб отец. Они все изранены, изранены душевно“.
Группа поддержки - это островок безопасности, где женщины могут быть сами собой и говорить не прячась. Так их встречи описывает Лачин. На собраниях всегда присутствует профессионал с опытом проведения терапевтических групп. „Это и профессионально, и по-дружески тепло“, - делится активист. Кроме того, присутствует и образовательный момент. Например, на последней встрече украинки ходили все вместе в Музей здоровья, а также изучали оказание первой помощи. Большая часть встреч проходит в центре организации EHPV.
В Украине поддержки практически нет
Лиза и Светлана познакомились на встречах группы поддержки и сдружились. Отношение к диагнозу у них совершенно разное. Лиза достаточно открыто говорит о своем ВИЧ-позитивном статусе. Весной она даже стала героиней передачи на ETV+ и ETV, после чего ее в Эстонии узнала на улице женщина из соседнего дома. По словам украинки, никакой агрессии или непринятия в свой адрес она в Эстонии не чувствует.
Светлана, напротив, не готова рассказывать о своем статусе. Из всей семьи о ее заболевании знает только муж. По ее словам, никто, даже самая близкая подруга, не в курсе. Не говоря уже о детях или родителях. „Когда ты живешь в маленьком городе, ты просто станешь изгоем, если скажешь об этом открыто, - объясняет она. - У себя дома я не встречала людей, которые бы открыто говорили о своем ВИЧ-статусе. Когда я забеременела, я встала на учет в областную больницу, а не у себя дома. Рожала я тоже там, чтобы никто ничего не узнал“.
„В Украине есть организация людей, живущих с ВИЧ. Но она есть где-то там - в Киеве, например. В регионах я о ней не слышала. У нас просто есть один кабинет, где сдают анализы и выдают терапию. Поддержки психологической на месте нет никакой“, - сетует Светлана. Но дома, с поддержкой мужа, справиться можно со чем угодно. А в другой стране, в окружении чужих людей, в такой ситуации просто необходим островок безопасности. „Здесь очень важно иметь такое место, куда можно прийти, спрятаться, пообщаться“, - объясняет украинка.
Когда ты узнаешь о своем статусе, рассказывает Светлана, приходится черпать информацию из интернета, и она не всегда будет корректной, не всегда ее получится правильно истолковать. „И варишься, думаешь, делаешь какие-то выводы - можешь уже похоронить себя и своего ребенка мысленно“, - описывает она.
Ситуация в Эстонии
В Эстонии главной проблемой, по словам Лачина, был и есть недостаток информации. Например, Светлана интересовалась, где она может работать, а где нет. В Украине, рассказывает она, тебя могут не допусить до работы в некоторых сферах, если узнают о ВИЧ-позитивном статусе. „Если ты устраиваешься на работу, необходима справка от инфекциониста. Например, куда-то в пищевую промышленность, - объясняет женщина. - Инфекционист может написать, что ты непригоден к такой работе. Открыто там не будет написано, что у тебя ВИЧ, но будет указано, что ты непригоден“. Лачин объяснил Светлане, что по эстонским законам человек имеет право работать везде. „Так как вирусная нагрузка низкая, ты не опасна для окружающих, ограничений нет никаких“, - объяснил он украинке.
Сейчас Светлана стала официальным волонтёром и контактным лицом по женской группе. Остро стоит вопрос о том, как работать, так как в центре организации один компьютер на всех. Личного лаптопа у украинки нет.
На вопрос о том, планирует ли она возвращаться в Украину, женщина отвечает, что уже успела полюбить Эстонию. „В момент отъезда из Украины, мне очень не хотелось уезжать никуда. Несмотря на все, что там происходит, у меня там остались дети, семья, - объясняет Светлана. - Теперь, когда я здесь, я уже успела полюбить эту страну, людей, которых здесь встретила. И если еще у мужа получится сюда приехать, то я думаю, что может мы останемся. По крайней мере, сейчас я адаптируюсь к жизни здесь, в том числе учу язык. Мне здесь хорошо, спокойно, языкового барьера нет. Не зная эстонского, я сколько вопросов уже смогла решить сама“.
Лиза придерживается того же мнения, и у нее тоже в планах остаться в Эстонии. „Изначально я хотела уезжать, а потом поняла: а куда выезжать? Сейчас он (сын) маленький, вещей уже куча, в неизвестность куда-то, - перечисляет она. - А так здесь люди помогают, не забывают о нас. Все-таки остаться планируем здесь. Сейчас помогут записаться в сад, встать на очередь, чтобы время не терять. Очереди, я знаю, большие“.
Больше всего Светлана и Лиза мечтают о том, чтобы у их детей все было хорошо
„Больше всего мечтаю о том, чтобы мой сын вернулся с войны живым. Это самая большая мечта и боль, чтобы он не погиб, - говорит Светлана. - Все остальное сейчас отошло на задний план. Хотя много планов, есть мечты, как у каждого человека. Найти работу, устроиться, чтобы комфортно было моему ребенку“.
„Чтобы он ни в чем не нуждался, - говорит Лиза, указывая на сына. - Чтобы была крыша над головой и покушать“.
„Нам нужна помощь, и важно, чтобы государство не забывало о нас“, - призывает активист Лачин Алиев. Для EHPV очень остро стоит вопрос финансирования, в особенности, помощь с арендой помещения. Лачин выражает надежду, что государство и муниципалитет продолжит помогать организации и дальше.
„Очень важно, чтобы украинцы и украинки знали, что к нам можно обратиться!“ - говорит он. Встречи группы поддержки проходят каждый четверг в 13.00.
Оказать поддержку украинским беженкам и организации можно, связавшись с активистом Лачином Алиевым, поделившись инфомацией со страницы EHPV в Facebook или пожертвовав деньги:
Eesti HIV-positiivsete võrgustik MTÜ
EE791010220049892010, SEB
Также организация ждет в свои ряды волонтеров.
Слоган организации звучит так: „Мы заботимся о людях Эстонии“. Несмотря на то, что сейчас много времени уделяется украинцам, в центр всегда можно обратиться по вопросам тестирования, лечения и поддержки по поводу ВИЧ, а также других социально-значимых заболеваний.
В организации говорят на украинском, русском, английском и эстонском языках.