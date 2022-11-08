„Там ты просто станешь изгоем, если скажешь об этом открыто“. Как живут украинки с ВИЧ в Эстонии?

Когда ты узнаешь о своем статусе, рассказывает Светлана, приходится черпать информацию из интернета, и она не всегда будет корректной, не всегда ее получится правильно истолковать. „И варишься, думаешь, делаешь какие-то выводы - можешь уже похоронить себя и своего ребенка мысленно“, - описывает она.



Ситуация в Эстонии



В Эстонии главной проблемой, по словам Лачина, был и есть недостаток информации. Например, Светлана интересовалась, где она может работать, а где нет. В Украине, рассказывает она, тебя могут не допусить до работы в некоторых сферах, если узнают о ВИЧ-позитивном статусе. „Если ты устраиваешься на работу, необходима справка от инфекциониста. Например, куда-то в пищевую промышленность, - объясняет женщина. - Инфекционист может написать, что ты непригоден к такой работе. Открыто там не будет написано, что у тебя ВИЧ, но будет указано, что ты непригоден“. Лачин объяснил Светлане, что по эстонским законам человек имеет право работать везде. „Так как вирусная нагрузка низкая, ты не опасна для окружающих, ограничений нет никаких“, - объяснил он украинке.



Сейчас Светлана стала официальным волонтёром и контактным лицом по женской группе. Остро стоит вопрос о том, как работать, так как в центре организации один компьютер на всех. Личного лаптопа у украинки нет.



На вопрос о том, планирует ли она возвращаться в Украину, женщина отвечает, что уже успела полюбить Эстонию. „В момент отъезда из Украины, мне очень не хотелось уезжать никуда. Несмотря на все, что там происходит, у меня там остались дети, семья, - объясняет Светлана. - Теперь, когда я здесь, я уже успела полюбить эту страну, людей, которых здесь встретила. И если еще у мужа получится сюда приехать, то я думаю, что может мы останемся. По крайней мере, сейчас я адаптируюсь к жизни здесь, в том числе учу язык. Мне здесь хорошо, спокойно, языкового барьера нет. Не зная эстонского, я сколько вопросов уже смогла решить сама“.



Лиза придерживается того же мнения, и у нее тоже в планах остаться в Эстонии. „Изначально я хотела уезжать, а потом поняла: а куда выезжать? Сейчас он (сын) маленький, вещей уже куча, в неизвестность куда-то, - перечисляет она. - А так здесь люди помогают, не забывают о нас. Все-таки остаться планируем здесь. Сейчас помогут записаться в сад, встать на очередь, чтобы время не терять. Очереди, я знаю, большие“.



Больше всего Светлана и Лиза мечтают о том, чтобы у их детей все было хорошо