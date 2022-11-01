01.11.2022, 16:49
Путаница. Финский премьер говорит, что Эстония должна финансово вложиться в СПГ. Наше министерство считает, что вклад уже сделан(31)
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10 октября выяснилось, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) придет в конце года в Финляндию. По словам премьер-министра Финляндии, Эстония должна финансово вложиться в реализацию проекта. Как прокомментирует это Министерство экономики и коммуникаций?
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля приняли в середине октября принципиальное решение, что плавучий СПГ-терминал придет в конце года в Финляндию (порт Инкоо), но правилами пользования терминала предпочтительный доступ к нему будет предоставляться в целях обслуживания потребителей газа Эстонии и Финляндии, пишет Ärileht.