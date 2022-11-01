Экономика
01.11.2022, 16:49

Путаница. Финский премьер говорит, что Эстония должна финансово вложиться в СПГ. Наше министерство считает, что вклад уже сделан

 (31)
Плавучий СПГ-терминал. Иллюстративный снимок
Плавучий СПГ-терминал. Иллюстративный снимок
ФОТО: VLADSV | Shutterstock

10 октября выяснилось, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) придет в конце года в Финляндию. По словам премьер-министра Финляндии, Эстония должна финансово вложиться в реализацию проекта. Как прокомментирует это Министерство экономики и коммуникаций?

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля приняли в середине октября принципиальное решение, что плавучий СПГ-терминал придет в конце года в Финляндию (порт Инкоо), но правилами пользования терминала предпочтительный доступ к нему будет предоставляться в целях обслуживания потребителей газа Эстонии и Финляндии, пишет Ärileht.

„Строительство необходимой инфраструктуры как в Инкоо, так и в Палдиски для обслуживания терминалов СПГ идет в графике. В результате длительных обсуждений и анализов можно прийти к заключению, что в условиях изменившейся ситуации в сфере безопасности приход арендованного компанией Gasgrid плавучего терминала Финляндию является разумным, и при этом мы договорились, что он должен обеспечивать газоснабжение как Эстонии, так и Финляндии на равных условиях“, - прокомментировала решение министр Рийна Сиккут.

Оставить комментарий Читать комментарии (31)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии