Путаница. Финский премьер говорит, что Эстония должна финансово вложиться в СПГ. Наше министерство считает, что вклад уже сделан

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля приняли в середине октября принципиальное решение, что плавучий СПГ-терминал придет в конце года в Финляндию (порт Инкоо), но правилами пользования терминала предпочтительный доступ к нему будет предоставляться в целях обслуживания потребителей газа Эстонии и Финляндии, пишет Ärileht .

„Строительство необходимой инфраструктуры как в Инкоо, так и в Палдиски для обслуживания терминалов СПГ идет в графике. В результате длительных обсуждений и анализов можно прийти к заключению, что в условиях изменившейся ситуации в сфере безопасности приход арендованного компанией Gasgrid плавучего терминала Финляндию является разумным, и при этом мы договорились, что он должен обеспечивать газоснабжение как Эстонии, так и Финляндии на равных условиях“, - прокомментировала решение министр Рийна Сиккут.