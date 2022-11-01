Март Хельме послал в Европарламент письмо о Кейт Пентус-Розиманнус

„Не желая вмешиваться в решение Европарламента, считаю важным, чтобы вы при принятии решения были максимально информированы“, — говорится в письме.

Хельме отмечает, что на момент утверждения правительством Эстонии кандидатуры Пентус-Розиманнус она была членом правительства, занимая должность министра финансов.

„Согласно эстонским законам, лицам запрещено участвовать в процессе принятия решений, приносящих им личную выгоду. Очевидно, что Кейт Пентус-Розиманнус нарушила данный запрет. Она сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение деятельности“, — говорится в письме.

Во-вторых, пишет Хельме, от члена Счетной палаты ожидают безупречной репутации, а Кейт Пентус-Розиманнус не соответствует этому требованию.

„Она, ее муж и отец связаны с крайне нашумевшим судебным делом, в ходе которого она и ее родственники обвинялись в доведении фирмы до банкротства, незаконном выведении денег из „банкнотного гнезда“ и умышленном причинении вреда кредиторам. Судебный процесс длился много лет, Кейт Пентус-Розиманнус была признана частично виновной на первом уровне и на уровне округа, но вышестоящий суд вернул дело суду низшей инстанции для повторного рассмотрения, и к тому времени некоторые вещественные доказательства были уничтожены“.

„Стоит отметить, что исчезновение и уничтожение улик в государственных учреждениях произошло в то время, когда страну возглавляла ее партия. Несмотря на это, в ходе судебной эпопеи всплыли крайне неприглядные факты. Например, среди прочего, Кейт Пентус-Розиманнус оказалась причастна к снятию 200 000 евро наличными со счетов обанкротившейся фирмы и связана с оформлением задним числом фиктивных кредитных договоров для сокрытия снятия наличных. Очевидно, что, несмотря на оправдательный приговор в конце длительного судебного процесса, Кейт Пентус-Розиманнус не обладает безупречной репутацией“.

В качестве третьего аспекта в письме подчеркивается, что от члена Счетной палаты ожидают наличие аудиторского опыта: „Кейт Пентус-Розиманнус никогда и никоим образом не работала ни аудитором, ни в учреждении, связанном с аудиторской деятельностью“.