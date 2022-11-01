Хорошие новости! Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров „по старости“ вырастет

Изменение не подлежащего обложению подоходным налогом минимума привязано к возрасту. Минимум в размере 704 евро будет действовать и для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, но не вышел на пенсию. Изменение также касается и тех, кто достигнет возраста пенсионера по старости в течение 2023 года. Для пенсионеров, которые не достигли соответствующего возраста, но получают, например, льготную пенсию, система освобождения от уплаты подоходного налога останется прежней.

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу , речь идет о существенном изменении, поскольку в дальнейшем средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога. „На данный момент доход пенсионеров освобожден от уплаты подоходного налога в размере 500 евро, с ростом дохода эта ставка начинает снижаться. Однако с января для людей, которые достигли возраста пенсионера по старости, будет действовать минимум в размере 704 евро и это не изменится, если человек продолжает работать. Таким образом у всех людей в возрасте пенсионера по старости, пенсия которых превышает 500 евро, на руках будет оставаться немного больше денег“, - сказала Марипуу.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало , рост пенсий со следующего года и освобождение от уплаты подоходного налога в размере средней пенсии стало лишь частью мер, предпринятых за последние два года для укрепления чувства стабильности среди пожилых людей. „Этой осенью мы повысили пособие для одиноко проживающего пенсионера с 115 до 200 евро, провели реформу системы попечения, в результате которой с июля следующего года место в доме попечения для получателя средней пенсии станет доступнее. Этой же осенью было выплачено разовое пособие для смягчения роста цен в размере 50 евро в том числе и всем людям пенсионного возраста по старости. Я очень рада, что за такое короткое время мы смогли воплотить в жизнь эти изменения и я знаю, что работа, нацеленная на благополучие пожилых людей, в любом случае продолжается“, - пояснила Рийсало.

Если раньше пенсионер по старости мог сам решать, будет ли он применять не облагаемый налогом минимум к своей пенсии или нет, то со следующего года такой возможности больше не будет.

С января 2023 года Департамент социального страхования будет ежемесячно применять минимум в размере 704 евро ко всем выплачиваемым пенсиям по старости. Это означает, что если у человека пенсия составляет менее 704 евро брутто, то подоходный налог на нее начисляться не будет. Обращаться или подавать заявление в Департамент социального страхования для этого не нужно. С размером начисляемой пенсии брутто можно ознакомиться на портале www.eesti.ee .

Работающие пенсионеры, которые достигли или достигнут в 2023 году возраста пенсионера по старости, и чья пенсия составляет менее 704 евро, могут применить оставшуюся часть минимума к своей заработной плате. Для этого нужно подать своему работодателю заявление с указанием оставшейся не облагаемой налогом разницы, которую работодатель будет учитывать при выплате зарплаты. Ответственность за точность суммы лежит на работнике. Если работник не может вычислить, какая часть от полагаемого ему минимума может быть применена к зарплате или он не желает применять ее к ней, то в следующем году при заполнении налоговой декларации для возвращения переплаченного налога, следует сообщить работодателю о нежелании использования минимума в отношении зарплаты.

Возраст пенсионера по старости в 2023 году составляет 64 года и 6 месяцев. В будущем году возраста пенсионера по старости достигнут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года.

Дополнительная информация:

Информация об освобожденном от уплаты подоходного налога доходе находится в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента .

Размер своей пенсии брутто можно узнать в среде самообслуживания на государственном портале www.eesti.ee: „Мои данные“ -> „Пособия и пенсии“ -> „Назначенные мне пенсии, пособия и компенсации“.

Больше информации об изменениях в налогообложении доходов пенсионеров по старости находится на странице Департамента социального страхования.

Вопросы департаменту можно задать по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee , в среде самообслуживания или по инфотелефону 612 1360. Просим учитывать, что время ожидания ответа может быть дольше обычного.