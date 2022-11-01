Внуков россиянки с временным ВНЖ не пустили в Эстонию: про санкции знали, но надеялись на разум(16)
Санкции, введенные правительством Эстонии еще 19 сентября, при которых временно ограничивается въезд в Эстонию некоторым категориям граждан Российской Федерации, до сих пор приводят в растерянность тех, кто пытается попасть в Эстонию. В ловушку ограничений попала дочка россиянки Веры вместе с тремя внуками.
„Дети у нас проводили с рождения все каникулы, — рассказывает женщина. — Поэтому и на осенних мы решили пригласить внуков снова. Обычно все мои родные спокойно приезжали к нам по туристическим визам“.
Но пройти эстонскую границу дочке и внукам Веры не удалось.
„Мы с мужем специально приехали и проходили границу с ними. Правда, муж не является отцом моей дочки. Но у него постоянный вид на жительство, а вот у меня — временный. Но живу в Эстонии двенадцать лет“.
Именно из-за временного ВНЖ дочку Веры вместе с детьми на границе развернули.
„Таможенница нам раз десять сказала, что не пропустит. И на других границах и странах тоже не пустят. Мы-то, конечно, все читаем и все знаем. Но у мужа постоянный ВНЖ, поэтому очень надеялись... на разум“.
Вера отмечает, что в тот день перед ними также не пустили семью. „Нам сказали, что смена именно сегодня такая — всех возвращали“, — расстроено рассказывает россиянка и отмечает, что детям было очень горько не попасть в Эстонию.
„Такие санкции только стравливают людей с разными гражданствами. Хотя может в этом и суть? — недоумевает женщина. — У меня вообще ощущение, что мы все попали в сумасшедший дом. Как может здравомыслящий человек относиться к таким ограничениям? Я даже не знаю, что и ответить. Семьи разъединили“.
Пока Вера поставила на паузу попытки еще раз пересечь эстонскую границу. „Есть надежда, что благоразумие и ум смогут изменить ситуацию. Пока Россия не закрыла границы, и есть страны, где мы все же можем встретиться“, — заканчивает свой рассказ Вера.