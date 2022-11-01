Внуков россиянки с временным ВНЖ не пустили в Эстонию: про санкции знали, но надеялись на разум

„Дети у нас проводили с рождения все каникулы, — рассказывает женщина. — Поэтому и на осенних мы решили пригласить внуков снова. Обычно все мои родные спокойно приезжали к нам по туристическим визам“.

Но пройти эстонскую границу дочке и внукам Веры не удалось.

„Мы с мужем специально приехали и проходили границу с ними. Правда, муж не является отцом моей дочки. Но у него постоянный вид на жительство, а вот у меня — временный. Но живу в Эстонии двенадцать лет“.

Именно из-за временного ВНЖ дочку Веры вместе с детьми на границе развернули.

„Таможенница нам раз десять сказала, что не пропустит. И на других границах и странах тоже не пустят. Мы-то, конечно, все читаем и все знаем. Но у мужа постоянный ВНЖ, поэтому очень надеялись... на разум“.

Вера отмечает, что в тот день перед ними также не пустили семью. „Нам сказали, что смена именно сегодня такая — всех возвращали“, — расстроено рассказывает россиянка и отмечает, что детям было очень горько не попасть в Эстонию.

„Такие санкции только стравливают людей с разными гражданствами. Хотя может в этом и суть? — недоумевает женщина. — У меня вообще ощущение, что мы все попали в сумасшедший дом. Как может здравомыслящий человек относиться к таким ограничениям? Я даже не знаю, что и ответить. Семьи разъединили“.

Пока Вера поставила на паузу попытки еще раз пересечь эстонскую границу. „Есть надежда, что благоразумие и ум смогут изменить ситуацию. Пока Россия не закрыла границы, и есть страны, где мы все же можем встретиться“, — заканчивает свой рассказ Вера.

Напомним, что с 19.09.2022 запрещен въезд в Эстонию всем гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, посещения родственников или друзей, вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. Ограничения действуют при пересечении внешней границы и во всех пограничных пунктах Эстонии, открытых для международного движения – Нарва, Лухамаа, Койдула, Таллиннский аэропорт и морские порты. Департамент полиции и пограничной охраны будет проверять всех прибывающих в страну людей и цель их поездки и не будет впускать в страну лиц, не имеющих законного основания для въезда. Пересечь государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено некоторым категориям граждан Российской Федерации, к примеру, тех, кто навещает живущего в Эстонии родственника по прямой восходящей или нисходящей линии или супруга/супругу, который(ая) является гражданином Эстонии или имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии. Также посетить страну можно тем, кто навещает живущего в Эстонии человека, являющегося гражданином Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство в Эстонии, с которым есть общие несовершеннолетние дети. Подробнее про ограничения можно прочитать здесь.