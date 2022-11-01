Нехватка семейных врачей, огромные очереди к специалистам. Госконтроль: „ситуация в сфере здравоохранения обостряется“

„Эстонскому здравоохранению не хватает не столько анализа или стратегий, сколько воли, смелости и способности реализовать договоренности, – сказал государственный контролер Янар Хольм. – Главное – четко осознавать, что нам придется справляться с меньшим количеством врачей и медсестер, чем необходимо, при этом болезней и проблем будет не меньше“.

Государственный контролер указал, что, особенно из-за проблем с персоналом, вероятно, в ближайшем будущем жителям Эстонии придется быть готовыми к тому, что медицинские услуги не будут доступны единообразно и иметь одинаковое качество по всей стране. Быстрого решения проблемы нехватки персонала не существует, поскольку обучение длится годами, а результаты увеличения заказа на обучение медицинских работников будут видны только в отдаленном будущем. Недостаточно только увеличить заказ на обучение медицинских работников, поскольку уже сейчас не все учебные места заполнены. На вакантные учебные места в сфере здравоохранения необходимо найти хороших студентов в ситуации, когда нехватка рабочей силы задает тон во многих сферах, а конкуренция идет за одних и тех же людей.

„Несмотря на то, что о нехватке медицинских работников говорят давно, проблема обострилась – в Эстонии не хватает семейных врач ей, большие очереди к врачам-специалистам, и при этом проблемы на других уровнях лечения накапливаются в области сестринского дела и экстренной медицины, – сказал государственный контролер Янар Хольм, передавая отчет. – Таким образом, визит к врачу и лечение начинаются позже, чем могли бы, что, в свою очередь, наносит больший ущерб здоровью, еще больше обременяет систему здравоохранения, страдающую от нехватки персонала, и увеличивает расходы на здравоохранение “.

Нехватка работников стала одним из самых больших препятствий для оказания медицинских услуг, которое, судя по развитию ситуации на данный момент, еще более обострится. Однако решения, необходимые для функционирования и реорганизации в новых условиях, которые касались бы семейной медицины, упорядочения больничной сети и финансирования здравоохранения, по-прежнему ждут принятия.

Госконтроль в своем годовом отчете делает вывод, что особенно остро ощущается нехватка медсестер, психиатров, врачей экстренной медицины и семейных врачей. В некоторые периоды рост числа медицинских работников имел тенденцию к снижению. Недавнее увеличение заказа на обучение медицинских работников имело большое значение, но его результатов придется ждать еще не один год. Например, чтобы покрыть минимальную потребность в новых работниках в области экстренной медицины за ближайшие десять лет, должно быть 30–40 мест резидентуры в год. А претендентов насчитывается всего 10–12 человек.

Если по соотношению врачей к населению Эстония находится на среднем уровне стран-членов ОЭСР, то по количеству медсестер Эстония несколько отстает. Если среднее количество медсестер на 1000 человек в странах-членах ОЭСР составляет 9,4, а в странах Северной Европы – 13,7, то в Эстонии этот показатель равен 6,48. Прием на обучение сестринскому уходу растет, но влияние этого будет видно только спустя годы.

По сравнению с другими странами в Эстонии меньше доля медсестер, прибывших из других стран. В странах-членах ОЭСР в среднем 6,1% медсестер получили образование в другой стране. В Эстонии же доля медсестер, получивших образование в другой стране, составляет 0,2%.

Госконтроль обращает внимание, что трудности с оказанием семейной медицинской помощи со временем только обострились. Примерно половина семейных врачей находится в возрасте 60 лет или старше, т. е. они либо уже достигли пенсионного возраста, либо, при желании, могут выйти на пенсию в ближайшее время. По состоянию на декабрь 2020 года в Эстонии было 737 списков семейного врача, из которых 48 не имели постоянного семейного врача. К июню 2022 г. число списков без семейного врача (т. е. с замещающим врачом) увеличилось еще на шесть. В 13 списках временное замещение длилось пять или более лет.