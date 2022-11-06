Загадка семьи Кроон. Бизнесмен, ведущий дела и в Эстонии, замешан в политической афере за рубежом

В Кохтла-Ярве (Ида-Вирумаа) в районе Сомпа стоит дом, построенный в сталинское время. Глядя на его обветшавший и просевший фасад, можно предположить, что недвижимость здесь стоит недорого.

В этом доме недавно приобрела за 200 евро квартиру загадочная фирма Curais OÜ. Судя по фотографиям, висящим на торгах у судебных приставов, купленная „жилплощадь“ находится в ужасном состоянии.

Зачем вообще кому-то это покупать? Ответа нет, потому что, по словам соседей, фирма квартирой никогда не пользовалась.

Согласно информации на веб-сайте, компания, купившая квартиру, помогает ввозить в Европу служит индийских рабочих-мигрантов.

Похожая история - с двадцатью квартирами, которые Curais купила за копейки на аукционах от судебных исполнителей.

Но проблема в том, что Curais не оплачивает счета товарищества. „Остальные жильцы квартир сейчас находятся в заложниках у этих мошенников“, — жалуется председатель квартирного товарищества Лилия Бирюк.