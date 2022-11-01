ГРАФИКИ | В сентябре объемы промышленного производства уменьшились

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, сокращение объемов промышленного производства1 в сентябре наблюдалось в более половины отраслей обрабатывающей промышленности. „Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в электронной промышленности и нескольких направлениях машиностроения, в частности в производстве электронного оборудования (18,1%), в производстве механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов (11,3%), а также в ремонте машин и оборудования (14,2%)“, — объяснила Хелле Бундер. Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в сфере обработки древесины (на 17,5%), в производстве изделий из металла (на 18,0%), электронного оборудования (на 3,7%) и продуктов питания (на 3,1%).

По сравнению с сентябрем 2021 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности выросла в сентябре 2022 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 9,0%. Продажа продукции на экспорт увеличилась на 9,7%, продажа на внутреннем рынке — на 8,0%.

На внешнем рынке было продано 67,7% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в сентябре общие объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с августом на 3,5%, а в обрабатывающей промышленности на 1,5%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с сентябрем 2021 года на 22,1%, а производство тепла сократилось на 16,8%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.