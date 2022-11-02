ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Комментарий Департамента здоровья вырван из контекста и вводит в заблуждение(2)
Сообщение в социальных сетях содержит недостоверную информацию о вакцинах, поскольку автор вырвал цитату чиновника здравоохранения из контекста.
Пользователь Facebook разместил у себя пост, в котором „раскрыл“, как наука признает „непригодную“ вакцину пригодной для использования.
К тексту прилагался скриншот новостной заметки на ERR о сроках годности вакцин, в которой цитировались слова заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона.
Пользователь поделился скриншотом, выделил части цитаты, на которые следует обратить внимание, и добавил комментарий о пригодности вакцин.
На сегодняшний день на пост отреагировали 50 человек, он получил 10 комментариев и четыре репоста. Запись увидели 1300 пользователей Facebook.
О чем речь?
Автор поста поделился цитатой Мари-Анне Хярма. „Если в результате исследований выяснится, что эти вакцины имеют более длительный срок хранения, чем первоначально предполагалось, производители продлят этот срок“, — сказала Хярма ERR. По словам автора поста, это значит, что наука развивается и ученые решают, пригодны ли уже непригодные вакцины для человека. Среди прочего, пользователь добавил, что якобы непригодные к использованию вакцины могут использоваться вечно, основываясь, в данном случае, на научных данных .
Так как же на самом деле?
В статье ERR, скриншотом из которой поделился пользователь, говорится о сроках хранения вакцин, а не об их непригодности. Среди прочего, в статье замечается, что вакцины не хранятся вечно. Вопреки тому, что утверждает пользователь.
Так же, как и у других лекарств и вакцин, у вакцины от COVID-19 тоже есть срок годности, то есть период времени, в течение которого она должна быть использована. Именно об этом и шла речь в опубликованной статье. В статье ERR также говорится, что вакцины не вечны.
Мари-Анне Хярма, заместитель генерального директора Департамента здоровья, прокомментировала фразу из статьи и сказала, что пользователь неверно истолковал ее мысль.
„Важно понимать, что вакцины не киснут и не портятся, но их эффективность со временем снижается, пока в какой-то момент они не превращаются в простую инъекционную жидкость, которая больше не оказывает никакого воздействия на человека“, - объяснила Харма.
Она также сказала о сроках хранения: если производитель изготовил вакцину и указал первоначальный срок хранения, скажем, в один год, то у производителя есть гарантия научных исследований на то, что эффективность этих вакцин не снизится в течение одного года хранения.
Вот почему срок годности вакцин от COVID-19 в настоящее время является предметом обсуждения — чтобы оценить, будут ли они эффективны даже спустя полтора года, эти вакцины должны сначала состариться. Нет никакой информации о том, что перед использованием вакцины дольше сохраняются.
„Именно поэтому я и сказала, что если новые исследования покажут, что срок хранения вакцин дольше, чем предполагалось изначально, производители продлят срок хранения, - пояснила Хярма свою цитату. - Тот факт, что производитель вакцин изначально оценивает срок годности в один год, не означает, что вакцины реально эффективны или безопасны лишь в течение такого короткого времени“.
Вердикт: Вводит в заблуждение. Пользователь взял всего несколько абзацев из статьи и поделился недостоверной информацией, вырванной из контекста. Вакцины COVID-19 не являются непригодными для использования - они просто имеют срок годности, как и любая другая вакцина.