ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Комментарий Департамента здоровья вырван из контекста и вводит в заблуждение

Пользователь Facebook разместил у себя пост, в котором „раскрыл“, как наука признает „непригодную“ вакцину пригодной для использования.

К тексту прилагался скриншот новостной заметки на ERR о сроках годности вакцин, в которой цитировались слова заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона.

Пользователь поделился скриншотом, выделил части цитаты, на которые следует обратить внимание, и добавил комментарий о пригодности вакцин.

На сегодняшний день на пост отреагировали 50 человек, он получил 10 комментариев и четыре репоста. Запись увидели 1300 пользователей Facebook.

О чем речь?

Автор поста поделился цитатой Мари-Анне Хярма. „Если в результате исследований выяснится, что эти вакцины имеют более длительный срок хранения, чем первоначально предполагалось, производители продлят этот срок“, — сказала Хярма ERR. По словам автора поста, это значит, что наука развивается и ученые решают, пригодны ли уже непригодные вакцины для человека. Среди прочего, пользователь добавил, что якобы непригодные к использованию вакцины могут использоваться вечно, основываясь, в данном случае, на научных данных .

Так как же на самом деле?

В статье ERR, скриншотом из которой поделился пользователь, говорится о сроках хранения вакцин, а не об их непригодности. Среди прочего, в статье замечается, что вакцины не хранятся вечно. Вопреки тому, что утверждает пользователь.

Так же, как и у других лекарств и вакцин, у вакцины от COVID-19 тоже есть срок годности, то есть период времени, в течение которого она должна быть использована. Именно об этом и шла речь в опубликованной статье. В статье ERR также говорится, что вакцины не вечны.

Мари-Анне Хярма, заместитель генерального директора Департамента здоровья, прокомментировала фразу из статьи и сказала, что пользователь неверно истолковал ее мысль.