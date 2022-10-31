Экономика
31.10.2022, 18:28

TAБЛИЦА | В Эстонии инфляция снижается второй месяц подряд. Но остается самой высокой в зоне евро

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Эстонии в октябре инфляция составила 22,4% - это означает, что второй месяц подряд она в нашей стране замедляется.

За месяц инфляция в Эстонии замедлилась на 1,6%.

В целом по зоне евро инфляция в октябре достигла рекордных 10,7%, следует из предварительных данных статистического агентства Eurostat.

Несмотря на небольшое замедление, в Эстонии инфляция (22,4) остается самой высокой в еврозоне. Далее идут Литва (22%) и Латвия (21,8%).

Наибольшее влияние на рост цен оказала энергия, которая подорожала за год на 41,9%.

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