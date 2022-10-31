31.10.2022, 18:28
TAБЛИЦА | В Эстонии инфляция снижается второй месяц подряд. Но остается самой высокой в зоне евро(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии в октябре инфляция составила 22,4% - это означает, что второй месяц подряд она в нашей стране замедляется.
За месяц инфляция в Эстонии замедлилась на 1,6%.
В целом по зоне евро инфляция в октябре достигла рекордных 10,7%, следует из предварительных данных статистического агентства Eurostat.
Несмотря на небольшое замедление, в Эстонии инфляция (22,4) остается самой высокой в еврозоне. Далее идут Литва (22%) и Латвия (21,8%).
Наибольшее влияние на рост цен оказала энергия, которая подорожала за год на 41,9%.