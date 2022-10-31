Пирет Хартман в интервью RusDelfi: у нас живет очень много русских, и я тоже хочу говорить на русском языке

ПХ: Я не знаю, правильно ли я поняла вопрос. Я думаю, что для меня - я сейчас чувствую, - язык тоже очень политический. Но я думаю, что язык – это возможность говорить всем вместе, или – „suhtlema“ - общаться. И думаю, что нам не нужно делать это таким политическим вопросом. Очень часто меня люди спрашивают – почему я учу русский язык? Я всегда отвечаю, что у нас здесь живет очень много русских людей, и я хочу тоже говорить на русском языке, чтобы понимать, что происходит в Эстонии. Я понимаю, что Россия будет нашим соседом всегда, этого нельзя изменить. Я надеюсь, что эта война закончится, чтобы у нас были нормальные контакты. Конечно, для эстонцев эстонский язык тоже очень важен. Очень часто, когда мы говорим об интеграции, то говорим и про эстонский язык – как люди могли бы больше его учить. Но, конечно, эстонский язык – это не вся интеграция.