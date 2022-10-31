Тендер на ремонт улицы Пронкси остается в силе

На прошлой неделе Ärileht написала, что TREV-2, крупнейший строитель дорог в Эстонии, отказался участвовать в тендере на реконструкцию улиц Йыэ и Пронкси, поскольку условия тендера предусматривали, что во время работ 2 полосы должны быть открыты для движения. Когда работы начались, управляющий TREV-2 Свен Пертенс обнаружил, что улица Пронкси полностью закрыта для движения транспорта, из-за чего он заподозрил город в неравном отношении к участникам тендера.

Кристель Месилане, руководитель Департамента государственных закупок и государственной помощи Министерства финансов, говорит, что если тендер не может быть заключен на тех же условиях, что и в ходе открытого конкурса, заказчик обычно должен аннулировать тендер и организовать новый конкурс. „Однако каждая ситуация должна быть оценена соответственно ситуации“, - добавляет госпожа Месилане. Действующий закон о государственных закупках также позволяет в конкретных случаях изменять заключенный тендер, говорит она. По ее словам, закон предусматривает семь оснований для внесения изменений в договор. Однако в каждом случае заказчик должен тщательно оценить, является ли изменение допустимым, предупреждает Месилане. Она называет два возможных основания, по которым изменение условий тендерана улице Пронкси может быть законным.

Согласно первому варианту, контракт на общественные работы может быть изменен на сумму до 15% от первоначальной стоимости. Стоимость изменений должна быть ниже международного порога в 5,382 млн евро. Общий характер договора также не должен быть изменен.

Во втором случае изменение допускается, если оно вызвано непредвиденными заказчиком обстоятельствами. Общий характер договора о закупках не может изменяться, а стоимость договора о закупках не может увеличиваться более чем на 50%.