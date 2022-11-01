Эксперимент RusDelfi: 6 евро в день на семью. Можно ли прожить на эту сумму?

Давно забытое старое — списки и четкое планирование.

Во времена дефицита наши мамы знали, что растянуть продуктовую корзину нужно на приличный промежуток времени. Поэтому скрупулезно составляли меню на всю неделю.

В первый раз определиться с полноценным меню на семь дней оказалось делом непростым. Пришлось пересмотреть огромное количество рецептов типа „вкусная еда с минимальными временными затратами“. Еще одно главное условие — из недорогих и доступных продуктов.

Прикидываю, что в будние дни старший ребенок в школе, младший - в саду, обед для них готовить уже не нужно. Мы с мужем в это время в офисе, поэтому вместо традиционных походов в кафе всю неделю будем носить еду с собой.

Проблема с завтраками тоже решается, в нашей семье все традиционно — йогурты, бутерброд с сыром и чай.

Составляю меню исходя из стоимости продуктов. Если овсянка или творог в конкретизации не нуждаются, то блюда из мяса и круп, пасту и даже сырники можно готовить десятками разных способов. Будем искать самые бюджетные варианты.