Эксперимент RusDelfi: 6 евро в день на семью. Можно ли прожить на эту сумму?(30)
Еженедельные скачки стоимости продуктов, нестабильные цены на бензин и мысли о предстоящих счетах за коммунальные платежи заставляют многих задуматься о сокращении расходов. Журналист RusDelfi решила попробовать прожить на 6 евро в течение недели. Такую сумму мы взяли неспроста: в редакцию пришло письмо эстонского читателя, который питается на 200 евро в месяц на протяжении вот уже продолжительного времени. (Присылайте ваши истории экономии на marina.begunkova@delfi.ee)
Давно забытое старое — списки и четкое планирование.
Во времена дефицита наши мамы знали, что растянуть продуктовую корзину нужно на приличный промежуток времени. Поэтому скрупулезно составляли меню на всю неделю.
В первый раз определиться с полноценным меню на семь дней оказалось делом непростым. Пришлось пересмотреть огромное количество рецептов типа „вкусная еда с минимальными временными затратами“. Еще одно главное условие — из недорогих и доступных продуктов.
Прикидываю, что в будние дни старший ребенок в школе, младший - в саду, обед для них готовить уже не нужно. Мы с мужем в это время в офисе, поэтому вместо традиционных походов в кафе всю неделю будем носить еду с собой.
Проблема с завтраками тоже решается, в нашей семье все традиционно — йогурты, бутерброд с сыром и чай.