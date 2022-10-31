В Сауэ автомобиль BMW вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был пьян

В 19:20 произошла авария на 4 км шоссе Турба-Лехету в деревне Лехету волости Сауэ, где 48-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения при совершении левого поворота не справился с управлением автомобиля BMW, в результате чего транспортное средство съехало в канаву и перевернулась на крышу. Водитель и пассажир BMW - 20-летний мужчина - были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.