В Сауэ автомобиль BMW вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был пьян
В 19:20 произошла авария на 4 км шоссе Турба-Лехету в деревне Лехету волости Сауэ, где 48-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения при совершении левого поворота не справился с управлением автомобиля BMW, в результате чего транспортное средство съехало в канаву и перевернулась на крышу. Водитель и пассажир BMW - 20-летний мужчина - были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 19:22 возле Тамметыру, 2а в волости Сауэ 57-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамоката, упал и получил травмы. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
За минувшие сутки было задержано два водителя в состоянии наркотического и 19 в состоянии алкогольного опьянения.