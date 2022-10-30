Эстония пытается договориться об уменьшении поставок вакцин против COVID-19

„У нас был комиссар из Еврокомиссии, мы еще раз говорили о том, что очень нужна их помощь, чтобы менять наши договоры с производителями, чтобы они дали нам дышать, до того, как они пошлют нам следующую дозу. Потому что склады уже полны и придется начинать уничтожать“, - пояснил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

У части вакцин от коронавируса уже истек срок действия, и за последнее время в Эстонии накопилось 50 000 подлежащих утилизации доз вакцины от ковида. И еще у 200 000 доз в январе истечет срок действия, если к этому времени им не найдут должного применения.

Но естественным образом возникает вопрос: зачем мы так много заказывали? Пеэп Петерсон не спешит осуждать своих предшественников в правительстве.

„Мы были в ситуации, когда мы очень нуждались и точно не знали, какой будет прогноз. У нас были такие варианты вируса, которые действительно убивали очень много людей, и поэтому заказали шесть или даже семь доз для каждого. Наверное, это в тот момент это было разумно“, - считает Пеэп Петерсон.