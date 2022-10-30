Эстония пытается договориться об уменьшении поставок вакцин против COVID-19(5)
С начала пандемии в Эстонию привезли 4, 2 млн доз. Сейчас на складах лежит примерно миллион доз, которым пока не найдено применение. Еще 550 000 поступит от производителей до конца года, сообщает rus.err.
„У нас был комиссар из Еврокомиссии, мы еще раз говорили о том, что очень нужна их помощь, чтобы менять наши договоры с производителями, чтобы они дали нам дышать, до того, как они пошлют нам следующую дозу. Потому что склады уже полны и придется начинать уничтожать“, - пояснил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
У части вакцин от коронавируса уже истек срок действия, и за последнее время в Эстонии накопилось 50 000 подлежащих утилизации доз вакцины от ковида. И еще у 200 000 доз в январе истечет срок действия, если к этому времени им не найдут должного применения.
Но естественным образом возникает вопрос: зачем мы так много заказывали? Пеэп Петерсон не спешит осуждать своих предшественников в правительстве.
„Мы были в ситуации, когда мы очень нуждались и точно не знали, какой будет прогноз. У нас были такие варианты вируса, которые действительно убивали очень много людей, и поэтому заказали шесть или даже семь доз для каждого. Наверное, это в тот момент это было разумно“, - считает Пеэп Петерсон.