ЧП и криминал
30.10.2022, 19:51

ФОТО И ВИДЕО | Пожар на подстанции оставил тысячи домохозяйств без света

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Пожар на подстанции
Пожар на подстанции
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В воскресенье во второй половине дня в Раади (Тартуская волость) произошел пожар на подстанции. Тысячи потребителей остались без электричества.

Спасатели получили сообщение о том, что из подстанции в поселке Раади идет дым, в 18.57.

Пожарные не смогли сразу же приступить к тушению, потому что пришлось дожидаться электриков, которые обесточили оборудование.

По данным предприятия Elektrilevi, в Тартумаа по состоянию на 19.30 без электричества оставались 1203 домохозяйства. Отключения произошли и в Тарту.

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