30.10.2022, 19:51
ФОТО И ВИДЕО | Пожар на подстанции оставил тысячи домохозяйств без света(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье во второй половине дня в Раади (Тартуская волость) произошел пожар на подстанции. Тысячи потребителей остались без электричества.
Спасатели получили сообщение о том, что из подстанции в поселке Раади идет дым, в 18.57.
Пожарные не смогли сразу же приступить к тушению, потому что пришлось дожидаться электриков, которые обесточили оборудование.
По данным предприятия Elektrilevi, в Тартумаа по состоянию на 19.30 без электричества оставались 1203 домохозяйства. Отключения произошли и в Тарту.