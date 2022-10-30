ФОТО И ВИДЕО | Пожар на подстанции оставил тысячи домохозяйств без света

Спасатели получили сообщение о том, что из подстанции в поселке Раади идет дым, в 18.57.

Пожарные не смогли сразу же приступить к тушению, потому что пришлось дожидаться электриков, которые обесточили оборудование.

По данным предприятия Elektrilevi, в Тартумаа по состоянию на 19.30 без электричества оставались 1203 домохозяйства. Отключения произошли и в Тарту.